Новости Севастополя: пожар после атаки ВСУ потушили
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе ликвидировали пожар на крыше здания по улице Дзигунского, который вспыхнул после комбинированной атаки ВСУ на регион. Об этом сообщили в главке МЧС России по Севастополю.На месте работают 43 специалиста и 11 единиц техники. Погибших и пострадавших нет, добавили спасатели.ВСУ нанесли комбинированный удар по Севастополю в ночь на среду. Губернатор Михаил Развожаев сообщил, что было сбито более 20 БПЛА, также город атаковали ракетами Storm Shadow. Повреждены жилые и нежилые дома на разных улицах, пострадали два человека.
В Севастополе потушили пожар после ракетной атаки ВСУ
13:13 27.05.2026 (обновлено: 13:16 27.05.2026)