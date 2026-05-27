Новости Севастополя: пожар после атаки ВСУ потушили - РИА Новости Крым, 27.05.2026
Новости Севастополя: пожар после атаки ВСУ потушили
В Севастополе ликвидировали пожар на крыше здания по улице Дзигунского, который вспыхнул после комбинированной атаки ВСУ на регион. Об этом сообщили в главке... РИА Новости Крым, 27.05.2026
В Севастополе потушили пожар после ракетной атаки ВСУ

13:13 27.05.2026 (обновлено: 13:16 27.05.2026)
 
© МЧС СевастополяПожар на крыше здания ликвидировали севастопольские огнеборцы МЧС России
Пожар на крыше здания ликвидировали севастопольские огнеборцы МЧС России
© МЧС Севастополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе ликвидировали пожар на крыше здания по улице Дзигунского, который вспыхнул после комбинированной атаки ВСУ на регион. Об этом сообщили в главке МЧС России по Севастополю.
"Благодаря грамотным и слаженным действиям подразделений МЧС России и Спасательной службы города пожар площадью 500 квадратных метров оперативно ликвидировали", - говорится в сообщении.
На месте работают 43 специалиста и 11 единиц техники. Погибших и пострадавших нет, добавили спасатели.
ВСУ нанесли комбинированный удар по Севастополю в ночь на среду. Губернатор Михаил Развожаев сообщил, что было сбито более 20 БПЛА, также город атаковали ракетами Storm Shadow. Повреждены жилые и нежилые дома на разных улицах, пострадали два человека.
