Новости Севастополя: что происходит в городе после ракетной атаки ВСУ

2026-05-27T09:41

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе продолжают ликвидировать последствия ночной атаки ВСУ, в результате которой повреждены жилые и нежилые здания. Сейчас на месте работают экстренные службы, движение в одном из районов ограничено. Подробнее – в нашем материале.Атака ВСУ на Севастополь 27 маяВоздушная тревога в регионе длилась всю ночь. Губернатор Михаил Развожаев сообщил о комбинированной атаке ВСУ на город.По предварительным данным, никто из людей не пострадал. Однако зафиксированы повреждения объектов. Так, на Ластовой ракета попала в здание Южного управления Центрального банка, в результате чего загорелась крыша. В соседних домах взрывной волной повредило окна и балконы. Также на Ластовой площади от ударной волны пострадал 8-этажный многоквартирный дом – поврежден фасад, окна и балконы.В районе улицы Гоголя, по предварительной версии, также ракета повредила административное здание, которое давно не использовалось. В соседних жилых многоквартирных домах от ударной волны повреждены окна.Ограничение движенияНа данный момент временно затруднено движение транспорта на улице Гоголя. Там работают оперативные службы, поэтому машины не пропускают - только общественный транспорт.Водителей просят учитывать эту информацию при планировании поездок.Прокурорский контрольПрокуратура следит за соблюдением прав граждан в связи с атакой на Севастополь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

