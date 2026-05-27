Новости Севастополя: что происходит в городе после ракетной атаки ВСУ
В Севастополе продолжают ликвидировать последствия ночной атаки ВСУ, в результате которой повреждены жилые и нежилые здания. Сейчас на месте работают экстренные РИА Новости Крым, 27.05.2026
2026-05-27T09:41
09:41 27.05.2026 (обновлено: 09:53 27.05.2026) СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым.
В Севастополе продолжают ликвидировать последствия ночной атаки ВСУ
, в результате которой повреждены жилые и нежилые здания. Сейчас на месте работают экстренные службы, движение в одном из районов ограничено. Подробнее – в нашем материале.
Атака ВСУ на Севастополь 27 мая
Воздушная тревога в регионе длилась всю ночь. Губернатор Михаил Развожаев сообщил о комбинированной атаке ВСУ на город
.
"В Севастополе военные и мобильные огневые группы всю ночь отражали комбинированную атаку. ВСУ атаковали город различными воздушными средствами, предварительно, и ракетами Storm Shadow. Сбито более 20 БПЛА в районе Северной стороны, Фиолента, Севастопольской бухты и бухты Омега", - проинформировал он.
По предварительным данным, никто из людей не пострадал. Однако зафиксированы повреждения объектов. Так, на Ластовой ракета попала в здание Южного управления Центрального банка, в результате чего загорелась крыша. В соседних домах взрывной волной повредило окна и балконы. Также на Ластовой площади от ударной волны пострадал 8-этажный многоквартирный дом – поврежден фасад, окна и балконы.
В районе улицы Гоголя, по предварительной версии, также ракета повредила административное здание, которое давно не использовалось. В соседних жилых многоквартирных домах от ударной волны повреждены окна.
На данный момент временно затруднено движение транспорта на улице Гоголя. Там работают оперативные службы, поэтому машины не пропускают - только общественный транспорт.
"В связи с работой оперативных служб движение транспорта по улице Гоголя временно затруднено. Следующий из центра города общественный транспорт осуществляет движение по обычному маршруту по двум полосам. Обращаем внимание: движение личного автотранспорта по Гоголя ограничено", - говорится в сообщении правительства Севастополя.
Водителей просят учитывать эту информацию при планировании поездок.
Прокуратура следит за соблюдением прав граждан в связи с атакой на Севастополь.
"Обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами с целью оказания при необходимости оперативной помощи населению. Для оперативного реагирования на обращения граждан и оказания правовой помощи в прокуратуре организована горячая линия по телефону: +79780001048", - говорится в сообщении надзорного ведомства.
