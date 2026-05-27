Над Севастополем военные сбили 14 беспилотников ВСУ
Над Севастополем военные сбили 14 беспилотников ВСУ
В Севастополе военные отражают атаку ВСУ. Над регионом уничтожено 14 вражеских беспилотников. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 27.05.2026
2026-05-27T05:19
2026-05-27T05:28
Над Севастополем военные сбили 14 беспилотников ВСУ

В Севастополе 5 часов звучат сирены воздушной тревоги – уничтожено 14 беспилотников

05:19 27.05.2026 (обновлено: 05:28 27.05.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе военные отражают атаку ВСУ. Над регионом уничтожено 14 вражеских беспилотников. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Воздушная тревога в Севастополе объявлена с полуночи. Опасность действует до сих пор. Работает ПВО и мобильные огневые группы.
"Уже сбито 14 БПЛА в районе Северной стороны, Севастопольской бухты и бухты Омега. Наши военные ведут работу по уничтожению вражеских БПЛА из различных средств поражения, в том числе и из стрелкового оружия", - написал Развожаев в МАКС.
Он призвал жителей и гостей города покинуть открытые пространства и оставаться в безопасных местах.
05:15
Над Крымом работает ПВО - объявлена авиационная и беспилотная опасность
 
