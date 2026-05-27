Над Крымом и еще семью регионами сбили 140 беспилотников - РИА Новости Крым, 27.05.2026
Над Крымом и еще семью регионами сбили 140 беспилотников
2026-05-27T07:41
2026-05-27T07:53
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны отразили атаку ВСУ на Крым, Кубань и другие регионы России. В течение ночи сбили 140 вражеских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны.В Севастополе в среду военные отразили комбинированный удар. ВСУ атаковали город ракетами Storm Shadow и более 20 БПЛА. Повреждены многоэтажки и административные здания. Люди не пострадали, сообщил губернатор Михаил Развожаев.Над Крымом утром также работала ПВО - была объявлена авиационная и беспилотная опасность. Крымский мост был закрыт на полтора часа.В Таганроге в утренние часы сбили украинскую ракету. Ранены две женщины, одна из них находится в тяжелом состоянии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Над Крымом и еще семью регионами сбили 140 беспилотников

07:41 27.05.2026 (обновлено: 07:53 27.05.2026)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкЗа безопасностью неба над российскими подразделениями следят расчеты комплексов "Панцирь-С1"
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны отразили атаку ВСУ на Крым, Кубань и другие регионы России. В течение ночи сбили 140 вражеских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны.
"В период с 20.00 26 мая до 7.00 27 мая дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 140 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Республики Крым, Краснодарского края, Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Орловской, Тульской областей и над акваториями Азовского и Черного морей", - уточнили в оборонном ведомстве.
В Севастополе в среду военные отразили комбинированный удар. ВСУ атаковали город ракетами Storm Shadow и более 20 БПЛА. Повреждены многоэтажки и административные здания. Люди не пострадали, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Над Крымом утром также работала ПВО - была объявлена авиационная и беспилотная опасность. Крымский мост был закрыт на полтора часа.
В Таганроге в утренние часы сбили украинскую ракету. Ранены две женщины, одна из них находится в тяжелом состоянии.
