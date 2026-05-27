https://crimea.ria.ru/20260527/nad-krymom-i-esche-semyu-regionami-sbili-140-bespilotnikov-1156359246.html

Над Крымом и еще семью регионами сбили 140 беспилотников

Над Крымом и еще семью регионами сбили 140 беспилотников - РИА Новости Крым, 27.05.2026

Над Крымом и еще семью регионами сбили 140 беспилотников

Силы противовоздушной обороны отразили атаку ВСУ на Крым, Кубань и другие регионы России. В течение ночи сбили 140 вражеских беспилотников. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 27.05.2026

2026-05-27T07:41

2026-05-27T07:41

2026-05-27T07:53

пво

министерство обороны рф

крым

безопасность республики крым и севастополя

безопасность

атаки всу

атаки всу на крым

беспилотник (бпла, дрон)

новости сво

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/16/1154521425_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_26eaef78819f3b4ab1eefa6577db0bb0.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны отразили атаку ВСУ на Крым, Кубань и другие регионы России. В течение ночи сбили 140 вражеских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны.В Севастополе в среду военные отразили комбинированный удар. ВСУ атаковали город ракетами Storm Shadow и более 20 БПЛА. Повреждены многоэтажки и административные здания. Люди не пострадали, сообщил губернатор Михаил Развожаев.Над Крымом утром также работала ПВО - была объявлена авиационная и беспилотная опасность. Крымский мост был закрыт на полтора часа.В Таганроге в утренние часы сбили украинскую ракету. Ранены две женщины, одна из них находится в тяжелом состоянии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

кубань

краснодарский край

черное море

азовское море

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пво, министерство обороны рф, крым, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, атаки всу, атаки всу на крым, беспилотник (бпла, дрон), новости сво, новости крыма, срочные новости крыма, кубань, краснодарский край, черное море, азовское море