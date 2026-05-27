https://crimea.ria.ru/20260527/na-severe-kryma-zavershayut-remont-vazhnoy-dorogi-1156390393.html

На севере Крыма завершают ремонт важной дороги

На севере Крыма завершают ремонт важной дороги - РИА Новости Крым, 27.05.2026

На севере Крыма завершают ремонт важной дороги

Ремонт дороги Воинка – Джанкой – Мартыновка, имеющий важное значение для Джанкойского района Крыма, готов на 95%. Об этом сообщает минтранс республики. РИА Новости Крым, 27.05.2026

2026-05-27T18:17

2026-05-27T18:17

2026-05-27T18:17

джанкойский район

ремонт и строительство дорог

ремонт дорог

ремонт и строительство дорог в крыму

новости крыма

минтранс крыма

крым

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/0f/1145701423_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_0dbce22843c8ecc2248627deb85e80d4.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ 27 мая – РИА Новости Крым. Ремонт дороги Воинка – Джанкой – Мартыновка, имеющий важное значение для Джанкойского района Крыма, готов на 95%. Об этом сообщает минтранс республики.По данным ведомства, подрядчик уже обновил 1,5 км полотна в живописной степной части полуострова, недалеко от Северо-Крымского канала. Работы идут в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни".Обновленная дорога связывает села Зеленый Яр, Мартыновку и Завет-Ленинское. Как отметили в минтрансе, ремонт данного участка означает безопасный подъезд к железнодорожной станции "Соленое Озеро", более удобную транспортировку продукции сельского хозяйства, а также облегчает движение школьных автобусов и автомобилей скорой помощи."Так, благодаря ремонту всего 1,5 км единая транспортная сеть объединила сразу несколько населенных пунктов. А значит — качество жизни тысяч людей стало выше и безопаснее", - добавили в ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в Севастополе откроют движение на улице Адмирала Октябрьского От дорог до медицины: что сделают в Крыму по нацпроектам в этом году Дорогу Алушта-Ялта ремонтируют с отставанием от графика - Гоцанюк

джанкойский район

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джанкойский район, ремонт и строительство дорог, ремонт дорог, ремонт и строительство дорог в крыму, новости крыма, минтранс крыма, крым