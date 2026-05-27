На Херсонщине ВСУ обстреляли жилой сектор – два человека погибли и 14 ранены

В Херсонской области атаке киевских боевиков подвергся жилой сектор. В результате обстрелов погибли два мирных жителя, еще 14 получили ранения. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 27.05.2026

2026-05-27T12:23

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. В Херсонской области атаке киевских боевиков подвергся жилой сектор. В результате обстрелов погибли два мирных жителя, еще 14 получили ранения. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.По информации Сальдо, также БПЛА ударил по частному сектору в Голопристанском округе - ранены мужчины 1979, 1983 и 1993 года рождения. В Алешкинском округе пострадали мужчины 1996, 2002 и 1984 года рождения, а также женщина 1975 года рождения.В Голопристанском округе сброс боеприпаса с БПЛА по жилому сектору ранил женщину 1979 года рождения и мужчину 1977 года рождения. В Каховском округе в результате удара дрона по легковому автомобилю пострадала девушка 1999 года рождения и мужчина 1994 года рождения.Также враг обстрелял административное здание и торговые павильоны в Великих Копанях; жилые дома в Малой Лепетихе, Новой Маячке, Раденске, Таврийском, Гладковке; легковой автомобиль в Виноградове; неэксплуатируемое здание пансионата в Железном Порту; административное здание в Горностаевке. Жертв и пострадавших в этих инцидентах нет.Ежедневно киевский режим атакует Херсонскую область. О погибших и раненых мирных жителях регулярно сообщает губернатор Владимир Сальдо.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дрон ВСУ атаковал школу на Херсонщине – эвакуированы 123 ребенкаВласти Херсонской области ограничили движение грузовиков в КрымБольшинство округов Херсонской области полностью обесточены

