На Херсонщине ВСУ обстреляли жилой сектор – два человека погибли и 14 ранены - РИА Новости Крым, 27.05.2026
На Херсонщине ВСУ обстреляли жилой сектор – два человека погибли и 14 ранены
На Херсонщине ВСУ обстреляли жилой сектор – два человека погибли и 14 ранены
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. В Херсонской области атаке киевских боевиков подвергся жилой сектор. В результате обстрелов погибли два мирных жителя, еще 14 получили ранения. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

"В Горностаевке в результате артобстрела жилого сектора убита женщина 1975 года рождения и мужчина 1954 года рождения. Ранены женщины 1951, 1971 и 1988 года рождения. Все пострадавшие госпитализированы", - написал в своем канале в МАКС губернатор.

По информации Сальдо, также БПЛА ударил по частному сектору в Голопристанском округе - ранены мужчины 1979, 1983 и 1993 года рождения. В Алешкинском округе пострадали мужчины 1996, 2002 и 1984 года рождения, а также женщина 1975 года рождения.
В Голопристанском округе сброс боеприпаса с БПЛА по жилому сектору ранил женщину 1979 года рождения и мужчину 1977 года рождения. В Каховском округе в результате удара дрона по легковому автомобилю пострадала девушка 1999 года рождения и мужчина 1994 года рождения.
Также враг обстрелял административное здание и торговые павильоны в Великих Копанях; жилые дома в Малой Лепетихе, Новой Маячке, Раденске, Таврийском, Гладковке; легковой автомобиль в Виноградове; неэксплуатируемое здание пансионата в Железном Порту; административное здание в Горностаевке. Жертв и пострадавших в этих инцидентах нет.
Ежедневно киевский режим атакует Херсонскую область. О погибших и раненых мирных жителях регулярно сообщает губернатор Владимир Сальдо.
