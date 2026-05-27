На Ангарском перевале в Крыму прошла поисковая операция - РИА Новости Крым, 27.05.2026

В Крыму вблизи горы Чатыр-Даг заблудился мужчина, поисково-спасательную операцию провели отряды "Крым-Спас". Об этом сообщили в республиканском МЧС. РИА Новости Крым, 27.05.2026

2026-05-27T11:53

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. В Крыму вблизи горы Чатыр-Даг заблудился мужчина, поисково-спасательную операцию провели отряды "Крым-Спас". Об этом сообщили в республиканском МЧС.Сообщение о происшествии поступило накануне вечером. На поиски оперативно выдвинулись сотрудники Симферопольского и Алуштинского аварийно-спасательных отрядов.Туриста нашли в районе опоры ЛЭП 57 в горно-лесной зоне Ангарского перевала. Спасатели доставили его к трассе. В медпомощи он не нуждался, отметили в МЧС.Спасатели призывают жителей и гостей Крыма заблаговременного изучать маршрут следования, основные ориентиры на маршруте и рассчитывать время возвращения до наступления темноты.Ранее в Крыму спасатели эвакуировали с горы туриста, который заблудился в горно-лесной местности в районе горы Бойка Бахчисарайского района.

