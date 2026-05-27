Рейтинг@Mail.ru
На Ангарском перевале в Крыму прошла поисковая операция - РИА Новости Крым, 27.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260527/na-angarskom-perevale-v-krymu-proshla-poiskovaya-operatsiya-1156367906.html
На Ангарском перевале в Крыму прошла поисковая операция
На Ангарском перевале в Крыму прошла поисковая операция - РИА Новости Крым, 27.05.2026
На Ангарском перевале в Крыму прошла поисковая операция
В Крыму вблизи горы Чатыр-Даг заблудился мужчина, поисково-спасательную операцию провели отряды "Крым-Спас". Об этом сообщили в республиканском МЧС. РИА Новости Крым, 27.05.2026
2026-05-27T11:53
2026-05-27T11:53
крым
новости крыма
мчс крыма
туризм в крыму
происшествия
поисковые работы
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/0e/1129393416_112:0:1163:591_1920x0_80_0_0_52f4195a6a86858ffed96735e466f230.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. В Крыму вблизи горы Чатыр-Даг заблудился мужчина, поисково-спасательную операцию провели отряды "Крым-Спас". Об этом сообщили в республиканском МЧС.Сообщение о происшествии поступило накануне вечером. На поиски оперативно выдвинулись сотрудники Симферопольского и Алуштинского аварийно-спасательных отрядов.Туриста нашли в районе опоры ЛЭП 57 в горно-лесной зоне Ангарского перевала. Спасатели доставили его к трассе. В медпомощи он не нуждался, отметили в МЧС.Спасатели призывают жителей и гостей Крыма заблаговременного изучать маршрут следования, основные ориентиры на маршруте и рассчитывать время возвращения до наступления темноты.Ранее в Крыму спасатели эвакуировали с горы туриста, который заблудился в горно-лесной местности в районе горы Бойка Бахчисарайского района.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму с Чатыр-Дага эвакуировали троих туристовВ Крыму четверо туристов заблудились ночью в горахВ Крыму две девочки заблудились в лесу
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/0e/1129393416_243:0:1031:591_1920x0_80_0_0_9bbcc01030d574534e021b0c2e2d5700.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, мчс крыма, туризм в крыму, происшествия, поисковые работы
На Ангарском перевале в Крыму прошла поисковая операция

В Крыму в районе Ангарского перевала заблудился турист

11:53 27.05.2026
 
© РИА Новости КрымИюнь в горах Крыма
Июнь в горах Крыма - РИА Новости, 1920, 27.05.2026
© РИА Новости Крым
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. В Крыму вблизи горы Чатыр-Даг заблудился мужчина, поисково-спасательную операцию провели отряды "Крым-Спас". Об этом сообщили в республиканском МЧС.
Сообщение о происшествии поступило накануне вечером. На поиски оперативно выдвинулись сотрудники Симферопольского и Алуштинского аварийно-спасательных отрядов.
Туриста нашли в районе опоры ЛЭП 57 в горно-лесной зоне Ангарского перевала. Спасатели доставили его к трассе. В медпомощи он не нуждался, отметили в МЧС.
Спасатели призывают жителей и гостей Крыма заблаговременного изучать маршрут следования, основные ориентиры на маршруте и рассчитывать время возвращения до наступления темноты.
Ранее в Крыму спасатели эвакуировали с горы туриста, который заблудился в горно-лесной местности в районе горы Бойка Бахчисарайского района.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму с Чатыр-Дага эвакуировали троих туристов
В Крыму четверо туристов заблудились ночью в горах
В Крыму две девочки заблудились в лесу
 
КрымНовости КрымаМЧС КрымаТуризм в КрымуПроисшествияПоисковые работы
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:38ВСУ нанесли ущерб новым регионам России в 560 млрд рублей - СК
13:24Хроника СВО: Киев теряет тысячи солдат и технику
13:13Новости Севастополя: пожар после атаки ВСУ потушили
13:08В Крыму вносят изменения в закон о предоставлении земли участникам СВО
12:59В России создали тест для выявления Эболы и усилили контроль на границе
12:47В Ялте будет громко
12:41ПВО сбили три ракеты Storm Shadow
12:30Армия России идет вперед: освобождены села в Харьковской и Запорожской областях
12:23На Херсонщине ВСУ обстреляли жилой сектор – два человека погибли и 14 ранены
12:14Патрушев доложил Путину о ходе посевной кампании
11:55В Керчи музей виноделия посетили первые экскурсанты
11:53На Ангарском перевале в Крыму прошла поисковая операция
11:42Удары по Украине: пять областей обесточены
11:37Комбинированная атака ВСУ на Севастополь: видео
11:20Два человека пострадали при ракетном ударе по Севастополю
11:16В Таганроге после ракетной атаки ввели режим ЧС
11:10В Бердянске женщина шпионила за военными - приговор суда
10:54В Ялте задержали пособников мошенников из Дагестана
10:45Депутата Крыма Мерцалова Киев хочет посадить на 10 лет за "коллаборационизм"
10:36В Казахстане разбился самолет Ан-2
Лента новостейМолния