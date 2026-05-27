Лето в Крыму: эксперты сделали прогноз на сезон-2026 - РИА Новости Крым, 27.05.2026
Лето в Крыму: эксперты сделали прогноз на сезон-2026
СИМФЕРОПОЛЬ 27 мая – РИА Новости Крым. Крым демонстрирует высокие темпы бронирования отдыха на лето, сравнимые со спросом 2018-2019 годов, когда турпоток на полуостров был максимальным. Об этом в эфире в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала эксперт в области туризма Людмила Бабий.Высокий сезон на полуострове, по оценке эксперта, начнется в 20-х числах июня, когда полноценно прогреется море и можно будет комфортно купаться.Специалист также отметила, что какого-то значительного роста цен на отдых в Крыму в этом году не наблюдается.
2026
Лето в Крыму: эксперты сделали прогноз на сезон-2026

Крым демонстрирует устойчивый спрос - эксперт

16:52 27.05.2026 (обновлено: 16:56 27.05.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ 27 мая – РИА Новости Крым. Крым демонстрирует высокие темпы бронирования отдыха на лето, сравнимые со спросом 2018-2019 годов, когда турпоток на полуостров был максимальным. Об этом в эфире в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала эксперт в области туризма Людмила Бабий.
"Первые пять месяцев 2026 года показали, что спрос на Крым устойчивый, наши курорты идут в топе у наших потенциальных гостей. Темпы бронирования на лето рекордные, их можно сравнить с 2018-2019 годами, когда турпоток был максимальным. Ситуация ровная и положительная", - сказала специалист.
Высокий сезон на полуострове, по оценке эксперта, начнется в 20-х числах июня, когда полноценно прогреется море и можно будет комфортно купаться.
Специалист также отметила, что какого-то значительного роста цен на отдых в Крыму в этом году не наблюдается.
"Мы сейчас наблюдаем рост цен там, где уже практически все выкуплено на июль-август. Это естественный процесс. По некоторым позициям в гостевых домах, с размещением без питания, Крым остается самым дешевым курортом на юге России", - указала Бабий.
