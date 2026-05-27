https://crimea.ria.ru/20260527/kurban-bayram-traditsii-prazdnika-zhertvoprinosheniya-1146996784.html

Курбан-байрам: традиции праздника жертвоприношения

Курбан-байрам: традиции праздника жертвоприношения - РИА Новости Крым, 27.05.2026

Курбан-байрам: традиции праздника жертвоприношения

Курбан-байрам – праздник жертвоприношения у мусульман, который является одним из главных в исламе. Он не имеет постоянной даты и отмечается по окончанию хаджа... РИА Новости Крым, 27.05.2026

2026-05-27T06:49

2026-05-27T06:49

2026-05-27T06:49

курбан-байрам в крыму

курбан-байрам

мусульмане

праздники и памятные даты

общество

религия

история

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/06/1146997698_0:31:600:369_1920x0_80_0_0_ac465b5cbf177643b531beb68f8f5947.jpg

Курбан-байрам – праздник жертвоприношения у мусульман, который является одним из главных в исламе. Он не имеет постоянной даты и отмечается по окончанию хаджа через 70 дней после другого самого важного праздника для мусульман – Ураза-байрам (торжества по случаю окончания поста, который длится на протяжении всего месяца Рамадан). В этом году Курбан-байрам выпадает на 27 мая.Слово "курбан" происходит от арабского корня КРБ, который несет в себе значение всего, что связано с "приближением". Считается, что сущностью праздника является не столько жертвоприношение, сколько "приближение к Аллаху" путем обряда.Этот случай произошел недалеко от Мекки. С тех пор, отдавая дань подвигу пророка Ибрахима, явившего высочайшую степень любви к Аллаху, обрядом поклонения Богу для мусульман является заклание жертвенного животного. Но не все могут совершать ежегодный хадж в Мекку и принести в священном месте жертву Аллаху, поэтому каноны ислама предписывают верующим исполнять кульминационную часть обряда не только в Мекке, а всюду, где они могут оказаться.Наиболее благочестивые мусульмане постятся 10 дней до наступления праздника жертвоприношения. Ночь накануне праздника Курбан-байрам или хотя бы ее часть они проводят в молитвах.Праздновать день жертвоприношения начинают с раннего утра. До рассвета мусульмане совершают полное омовение, умащивают себя благовониями, надевают лучшую одежду. Чуть свет они идут в мечеть к утренней молитве. Завтракать до праздничного намаза нельзя. После окончания молитвы, верующие возвращаются домой, а затем, по желанию, собираются группами на улице или во дворах, где поют хором славословие Аллаху (такбир). Далее мусульмане снова отправляются в мечеть или на специально отведенную площадку (намазгах), где мулла или имам-хатыб произносит проповедь (хутбу), в которой разъясняются происхождение хаджа и значение обряда жертвоприношения. После этого принято идти на кладбище и помолиться за умерших. Затем приступают к жертвенному обряду. Время жертвоприношения заканчивается с заходом солнца.Согласно мусульманским представлениям, принесенные в жертву для Аллаха и ради заботы о бедных животные будут в судный день помогать людям переправляться через адскую бездну в рай по тонкому мосту – Сирату. Поэтому перед жертвоприношением каждый владелец помечает собственное животное (украшениями, специальными знаками), чтобы быстрее отыскать его в день прихода Махди, т.е. Мессии, и воскресения мертвых, когда стада жертвенных животных будут толпиться у входа на Сират. Считается, что человеку отпускаются все грехи с первой каплей крови принесенного в жертву животного.Мясо делят на три части: одну раздают бедным, из второй части готовят угощение для родных, соседей, друзей, а третью мусульманин может оставить себе. Можно угощать мясом и немусульман. При этом нельзя расплачиваться мясом, шкурой и другими частями курбана, а также продавать их.После заклания животного устраивается ритуальная трапеза, на которую приглашают как можно больше людей, в первую очередь бедных и голодных. Из жертвенного мяса в различных странах готовят традиционные блюда. Очень распространена баранина. Из нее готовят тажин, наргиси кофтай, рагу с тыквой, подорожником, сладким картофелем и нутом, кима каледжи. Также готовят плов, шашлык, лагман, манты, бешбармак и многие другие блюда.Особое место на праздничном столе отведено сладостям, которыми принято украшать столы и одаривать детей. В Курбан-байрам выпечка готовится с добавлением миндаля и изюма: это всевозможные восточные печенья, пироги и бисквиты.Категорически запрещен алкоголь, это считается особым кощунством и глумлением над принципами ислама.В дни праздника принято делать подарки и принимать гостей. Материал подготовлен на основе информации из открытых источников.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курбан-байрам в крыму, курбан-байрам, мусульмане, праздники и памятные даты, общество, религия, история, видео