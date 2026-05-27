Крымский мост сейчас – ситуация после остановки движения

Проезд по Крымскому мосту после приостановки движения свободен со стороны Керчи и Тамани.

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. Проезд по Крымскому мосту после приостановки движения свободен со стороны Керчи и Тамани. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе в МАКС.Мост был закрыт в среду с 4:48. Ограничения действовали полтора часа.Крымский мост – стратегический объект, машины, проезжающие по нему, обязаны проходить процедуру досмотра.С 20 января 2026 года вступили в силу ограничения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовиков общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей.В апреле изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки будут разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов. Число досмотровых пунктов увеличат.Существует также альтернативный маршрут через новые регионы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

