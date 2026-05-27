Крымский мост сейчас – ситуация после остановки движения

Ситуация на дорогах Крыма
Крымский мост сейчас свободен для проезда

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. Проезд по Крымскому мосту после приостановки движения свободен со стороны Керчи и Тамани. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе в МАКС.
Мост был закрыт в среду с 4:48. Ограничения действовали полтора часа.
"С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет", - сказано в сообщении.
Крымский мост – стратегический объект, машины, проезжающие по нему, обязаны проходить процедуру досмотра.
С 20 января 2026 года вступили в силу ограничения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовиков общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей.
В апреле изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки будут разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов. Число досмотровых пунктов увеличат.
Существует также альтернативный маршрут через новые регионы.
