Крымский мост открыли
Движение по Крымскому мосту возобновлено. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе в МАКС. РИА Новости Крым, 27.05.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. Движение по Крымскому мосту возобновлено. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе в МАКС.Мост был закрыт в среду с 4:48.Крымский мост – стратегический объект, машины, проезжающие по нему, обязаны проходить процедуру досмотра.С 20 января 2026 года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних.А с 29 апреля изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки будут разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов. Число досмотровых пунктов увеличат.Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей. Такие транспортные средства могут следовать по сухопутного коридору – трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный путь проходит через новые регионы.
Мост был закрыт
в среду с 4:48.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", – говорится в сообщении.
