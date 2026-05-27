Крым полностью обеспечивает себя овощами в межсезонье – Минпромторг

Благодаря посадке овощей в объемах "с запасом" в этом году в межсезонье Крым полностью обеспечен этой продукцией собственного производства, при этом на... РИА Новости Крым, 27.05.2026

2026-05-27T14:36

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. Благодаря посадке овощей в объемах "с запасом" в этом году в межсезонье Крым полностью обеспечен этой продукцией собственного производства, при этом на отдельные позиции цены на 30% – 50% ниже прошлогодних. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил начальник управления ценовой политики на рынке продовольственных товаров Минпромторга РК Анатолий Гук.По его словам, в Крыму в эти дни уже начинается сезон овощей, которые выращиваются в открытом грунте, и можно наблюдать как активно снижаются цены на новый молодой урожай на местных оптово-розничных рынках.Связано это с тем, как аграрии сделали задел в посадке культур после того, как пережили кризис, заметил он."В 2023 и 2024-й год аграрии из-за плохих погодных условий потерпели убытки, посадили меньше урожая. Но сделали запас посадки в 2025-м году. И за счет хороших, больших объемов получилось нам сдерживать цену", – отметил Гук.Он уточнил, что согласно недавно проведенному анализу цен на овощи, "отдельные позиции от 30% до 50% дешевле, чем в прошлом году"."То есть на сегодняшний день мы полностью данной продукцией себя обеспечиваем", – заключил он.Ранее министр сельского хозяйства Крыма Денис Кратюк рассказывал, что республика почти полностью закрывает свою потребность в овощах борщевого набора, а в бахчевых культурах у Крыма есть даже переизбыток.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аграриям Крыма смягчили условия экспортирования зерна – Аксенов Крым достиг пика социально-экономического роста – КонстантиновПродуктовая корзина: что дешевеет и дорожает в Севастополе В правительстве Севастополя рассказали о ценах на овощи и фрукты

