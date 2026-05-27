Крым и Херсонская область утвердили административную границу

Госсовет Крыма утвердил соглашение об установлении административной границы с Херсонской областью. Об этом сообщил глава крымского парламента Владимир... РИА Новости Крым, 27.05.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая - РИА Новости Крым. Госсовет Крыма утвердил соглашение об установлении административной границы с Херсонской областью. Об этом сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов, пишет РИА Новости.Решение принято на заседании сессии Госсовета республики в среду."Своим решением депутаты утвердили заключение соглашения об установлении границы между двумя субъектами Российской Федерации - Республикой Крым и Херсонской областью", - сказал Константинов.Соглашение ранее подписали глава республики Сергей Аксенов и губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, уточнил он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

