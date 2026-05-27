Рейтинг@Mail.ru
Крым и Херсонская область утвердили административную границу - РИА Новости Крым, 27.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260527/krym-i-khersonskaya-oblast-utverdili-administrativnuyu-granitsu-1156382892.html
Крым и Херсонская область утвердили административную границу
Крым и Херсонская область утвердили административную границу - РИА Новости Крым, 27.05.2026
Крым и Херсонская область утвердили административную границу
Госсовет Крыма утвердил соглашение об установлении административной границы с Херсонской областью. Об этом сообщил глава крымского парламента Владимир... РИА Новости Крым, 27.05.2026
2026-05-27T16:31
2026-05-27T16:39
граница
крым
херсонская область
владимир константинов
новости крыма
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111816/97/1118169732_0:46:3072:1774_1920x0_80_0_0_6d745d0b088b5377c2f8df8a7b7ea940.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая - РИА Новости Крым. Госсовет Крыма утвердил соглашение об установлении административной границы с Херсонской областью. Об этом сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов, пишет РИА Новости.Решение принято на заседании сессии Госсовета республики в среду."Своим решением депутаты утвердили заключение соглашения об установлении границы между двумя субъектами Российской Федерации - Республикой Крым и Херсонской областью", - сказал Константинов.Соглашение ранее подписали глава республики Сергей Аксенов и губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, уточнил он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
херсонская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111816/97/1118169732_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_0e6a8ca6e95e81f85cdb9ec359f90ed0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
граница, крым, херсонская область, владимир константинов, новости крыма
Крым и Херсонская область утвердили административную границу

Крым и Херсонская область утвердили соглашение об установлении административной границы

16:31 27.05.2026 (обновлено: 16:39 27.05.2026)
 
© Погрануправление ФСБ России по РКПограничный контроль в Крыму
Пограничный контроль в Крыму
© Погрануправление ФСБ России по РК
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая - РИА Новости Крым. Госсовет Крыма утвердил соглашение об установлении административной границы с Херсонской областью. Об этом сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов, пишет РИА Новости.
Решение принято на заседании сессии Госсовета республики в среду.
"Своим решением депутаты утвердили заключение соглашения об установлении границы между двумя субъектами Российской Федерации - Республикой Крым и Херсонской областью", - сказал Константинов.
Соглашение ранее подписали глава республики Сергей Аксенов и губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, уточнил он.
В результате заключения соглашения существующие фактические границы между субъектами не меняются, разногласий по их прохождению тоже нет. Такое решение было принято для того, чтобы внести в государственный кадастр недвижимости сведений о границах между субъектами.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
ГраницаКрымХерсонская областьВладимир КонстантиновНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:17На севере Крыма завершают ремонт важной дороги
18:10Россия и Афганистан подписали соглашение о военно-техническом сотрудничестве
17:58Путин прибыл с государственным визитом в Казахстан
17:53Дмитрий Пьянов: партнерство с RWB – новая веха в розничном бизнесе ВТБ
17:40В Черном море вводят запрет на вылов креветок и мидий
17:28В Британии разразился скандал из-за Крыма
17:19Как идет строительство канализационного коллектора в Балаклаве
17:06Критическая нехватка ракет: Зеленский в письме пожаловался Трампу
16:52Лето в Крыму: эксперты сделали прогноз на сезон-2026
16:31Крым и Херсонская область утвердили административную границу
16:10"Повесть о железном человеке" - в Крыму презентовали книгу ветерана СВО
15:57В Севастополе в ДТП погиб байкер без водительских прав
15:42В Севастополе нашли сброшенный с БПЛА контейнер со взрывчаткой
15:35В ЦБ рассказали о причинах роста цен в Крыму
15:24В Крыму изменили закон о капитале для студенческой семьи: кому положена выплата
15:10Подъем воды в реках до опасных отметок ожидается на Кубани
14:54В России ужесточают контроль за мигрантами – принят новый закон
14:48Заслуженный тренер – новое почетное звание учредили в Крыму
14:40Песни и пироги с капустой: как Театральный поезд встретили в Симферополе
14:36Крым полностью обеспечивает себя овощами в межсезонье – Минпромторг
Лента новостейМолния