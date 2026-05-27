https://crimea.ria.ru/20260527/krym-i-khersonskaya-oblast-utverdili-administrativnuyu-granitsu-1156382892.html
Крым и Херсонская область утвердили административную границу
Крым и Херсонская область утвердили административную границу - РИА Новости Крым, 27.05.2026
Крым и Херсонская область утвердили административную границу
Госсовет Крыма утвердил соглашение об установлении административной границы с Херсонской областью. Об этом сообщил глава крымского парламента Владимир... РИА Новости Крым, 27.05.2026
2026-05-27T16:31
2026-05-27T16:31
2026-05-27T16:39
граница
крым
херсонская область
владимир константинов
новости крыма
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111816/97/1118169732_0:46:3072:1774_1920x0_80_0_0_6d745d0b088b5377c2f8df8a7b7ea940.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая - РИА Новости Крым. Госсовет Крыма утвердил соглашение об установлении административной границы с Херсонской областью. Об этом сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов, пишет РИА Новости.Решение принято на заседании сессии Госсовета республики в среду."Своим решением депутаты утвердили заключение соглашения об установлении границы между двумя субъектами Российской Федерации - Республикой Крым и Херсонской областью", - сказал Константинов.Соглашение ранее подписали глава республики Сергей Аксенов и губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, уточнил он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
херсонская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111816/97/1118169732_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_0e6a8ca6e95e81f85cdb9ec359f90ed0.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
граница, крым, херсонская область, владимир константинов, новости крыма
Крым и Херсонская область утвердили административную границу
Крым и Херсонская область утвердили соглашение об установлении административной границы
16:31 27.05.2026 (обновлено: 16:39 27.05.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая - РИА Новости Крым. Госсовет Крыма утвердил соглашение об установлении административной границы с Херсонской областью. Об этом сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов, пишет РИА Новости.
Решение принято на заседании сессии Госсовета республики в среду.
"Своим решением депутаты утвердили заключение соглашения об установлении границы между двумя субъектами Российской Федерации - Республикой Крым и Херсонской областью", - сказал Константинов.
Соглашение ранее подписали глава республики Сергей Аксенов и губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, уточнил он.
В результате заключения соглашения существующие фактические границы между субъектами не меняются, разногласий по их прохождению тоже нет. Такое решение было принято для того, чтобы внести в государственный кадастр недвижимости сведений о границах между субъектами.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.