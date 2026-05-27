Критическая нехватка ракет: Зеленский в письме пожаловался Трампу - РИА Новости Крым, 27.05.2026
Владимир Зеленский написал письмо президенту США Дональду Трампу с просьбой нарастить поставки комплексов ПВО и ракет для них из-за растущего дефицита... РИА Новости Крым, 27.05.2026
Критическая нехватка ракет: Зеленский в письме пожаловался Трампу

17:06 27.05.2026 (обновлено: 17:59 27.05.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая - РИА Новости Крым. Владимир Зеленский написал письмо президенту США Дональду Трампу с просьбой нарастить поставки комплексов ПВО и ракет для них из-за растущего дефицита боеприпасов в ВСУ, сообщило украинское издание Kyiv Independent.
"Зеленский направил письмо президенту США Дональду Трампу с предупреждением об усугубляющейся нехватке систем противовоздушной обороны Украины, особенно средств противоракетной обороны", - говорится в материале на сайте издания.
Как отмечают украинские журналисты, посол Украины в США Ольга Стефанишина передала копии письма чиновникам Белого дома, спикеру Палаты представителей Майку Джонсону и другим членам Конгресса. В документе отмечается, что наихудшая ситуация сложилась с боеприпасами для систем противоракетной обороны, в частности, с ракетами PAC-3 для систем ПВО Patriot.
В тексте письма, с которым ознакомились авторы украинского издания, подчеркивается также недостаточность поставок вооружений Киеву за счет взносов стран-членов альянса. Они идут в рамках механизма поддержки Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), запущенного в августе 2025 года США и НАТО. Зеленский призывает американского лидера нарастить поставки.
Трамп утверждал, что Соединенные Штаты перестали передавать Украине военную помощь напрямую, а продают оружие НАТО, которое страны альянса отправляют Киеву. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт.
