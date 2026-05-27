Хроника СВО: Киев теряет тысячи солдат и технику

2026-05-27T13:24

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. За сутки на фронтах специальной военной операции российские военные ликвидировали 1220 боевиков киевского режима, сотни единиц техники ВСУ, а также освободили два населенных пункта. Об этом в среду сообщили в Минобороны РФ.Подразделения группировки "Север" поразили вражеские формирования возле сел Рубежное и Старица в Харьковской области. А в Сумской области разгромили силы киевского режима под Толстодубово, Храповщиной, Иволжанским, Краснопольем и Катериновкой.На этом участке фронта уничтожены свыше 165 боевиков ВСУ, а также десять автомобилей, 105-мм гаубица из США и станция РЭБ.Подразделения группировки "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, ослабив сопротивление ВСУ на подходах к Красному Лиману и Пришибу Донецкой Народной Республики, а также Смородьковки, Гусинки, Новому миру, Осиново, Грушевки и Моначиновки на Харьковщине.Подразделения "Южной" группировки улучшили ситуацию по переднему краю, поразив ВСУ в районах населенных пунктов Пискуновка, Ореховатка, Николаевка, Новоселовка, Рай-Александровка, Краматорск и Константиновка в ДНР.Суточные потери противникадостигли 180 боевиков, также уничтожены два танка, в том числе танк "Leopard", БМП, американский бронетранспортер "Stryker", пять броневиков, 18 автомобилей, два артиллерийских орудия и машина РСЗО "Град".Подразделения группировки "Центр" также обосновались на более выгодных рубежах и позициях, истощив силы противника под Новопавловкой Днепропетровской области, а также возле Райского, Сергеевки, Красного Кута, Торецкого, Белицкого, Кучерова Яра, Новоалександровки и Новогригоровки на территории ДНР, отметили в пресс-службе профильного ведомства.Подразделения группировки войск "Восток" сильнее продавили оборону противника, разгромив ВСУ в районах населенных пунктов Новоселовка, Егоровка, Омельник, Чаривное, Долинка Запорожской области, Покровское и Гавриловка Днепропетровской области.За сутки ВСУ лишились 285 боевиков, трех броневиков и семи прочих автомобилей, добавили в Минобороны.Подразделения группировки "Днепр" нанесли поражение формированиям ВСУ возле Преображенки и Орехов Запорожской области, уничтожив до шести десятков боевиков Зеленского, десять автомобилей и пять станций РЭБ.Также за минувшие сутки российские военные освободили два населенных пункта - Гранов в Харьковской области и Воздвижевку - в Запорожской.Накануне сообщалось о ликвидации 1075 украинских боевиков и сотни единиц техники врага.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Шаг к дальнейшему наступлению: что дает России освобождение ДобропасовоУдары по Украине: пять областей обесточеныУдары "Орешником" по Киеву могут означать изменение военной тактики России - эксперт

