Как освобождение Гранова и Воздвижевки повлияет на ход СВО
Контроль над населенным пунктом Гранов расширяет зону безопасности в Харьковской области и создает условия для дальнейшего наступления российских сил, а... РИА Новости Крым, 27.05.2026
2026-05-27T14:21
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. Контроль над населенным пунктом Гранов расширяет зону безопасности в Харьковской области и создает условия для дальнейшего наступления российских сил, а освобожденная Воздвижевка в Запорожской области – это один из ключевых узлов в оборонительном рубеже ВСУ. Об этом заявили в среду в Минобороны России.Российские военные освободили два населенных пункта - Гранов в Харьковской области и Воздвижевку - в Запорожской.Контроль над населенным пунктом Гранов на левом берегу реки Лопань в Харьковской области удалось взять благодаря активными действиями военнослужащие штурмовых групп 11-й танковой бригады группировки "Север". Российская артиллерия и беспилотники подавили огневые точки противника. Штурмовики скрытно зашли в село и закрепились на окраине, рассказали в Минобороны.По информации Минобороны, российские войска ежедневно продвигаются вперед, оттесняя противника от госграницы для обеспечения безопасности мирных жителей."Действуя активно и решительно, подразделения 39-й мотострелковой бригады 68-го армейского корпуса и 40-й бригады морской пехоты группировки "Восток" освободили населенный пункт Воздвижевка в Запорожской области – один из ключевых узлов в оборонительном рубеже противника к западу от реки Гайчур", - сообщили в Минобороны.В ходе продолжительных боев воины-дальневосточники выбили боевиков киевского режима с позиций, взяв под свой контроль крупный район обороны площадью 19 "квадратов" и зачистив свыше полутысячи строений.За истекшие сутки на фронтах специальной военной операции российские военные ликвидировали 1220 боевиков киевского режима, сотни единиц техники ВСУ, а также освободили два населенных пункта.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Шаг к дальнейшему наступлению: что дает России освобождение ДобропасовоДва населенных пункта в Сумской области перешли под контроль РоссииУдар "Орешником" по Киеву изменит ход спецоперации – мнение
Освобождение Гранова и Воздвижевки ускорит наступление российских сил в зоне СВО
