https://crimea.ria.ru/20260527/kak-osvobozhdenie-granova-i-vozdvizhevki-povliyaet-na-khod-svo-1156374894.html

Как освобождение Гранова и Воздвижевки повлияет на ход СВО

Как освобождение Гранова и Воздвижевки повлияет на ход СВО - РИА Новости Крым, 27.05.2026

Как освобождение Гранова и Воздвижевки повлияет на ход СВО

Контроль над населенным пунктом Гранов расширяет зону безопасности в Харьковской области и создает условия для дальнейшего наступления российских сил, а... РИА Новости Крым, 27.05.2026

2026-05-27T14:21

2026-05-27T14:21

2026-05-27T14:21

новости сво

министерство обороны рф

группировка войск "север"

группировка войск "восток"

всу (вооруженные силы украины)

вооруженные силы россии

потери всу

харьковская область

запорожская область

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/1b/1156374775_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_051704a44c35c0a3c54d0cbb2a436188.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. Контроль над населенным пунктом Гранов расширяет зону безопасности в Харьковской области и создает условия для дальнейшего наступления российских сил, а освобожденная Воздвижевка в Запорожской области – это один из ключевых узлов в оборонительном рубеже ВСУ. Об этом заявили в среду в Минобороны России.Российские военные освободили два населенных пункта - Гранов в Харьковской области и Воздвижевку - в Запорожской.Контроль над населенным пунктом Гранов на левом берегу реки Лопань в Харьковской области удалось взять благодаря активными действиями военнослужащие штурмовых групп 11-й танковой бригады группировки "Север". Российская артиллерия и беспилотники подавили огневые точки противника. Штурмовики скрытно зашли в село и закрепились на окраине, рассказали в Минобороны.По информации Минобороны, российские войска ежедневно продвигаются вперед, оттесняя противника от госграницы для обеспечения безопасности мирных жителей."Действуя активно и решительно, подразделения 39-й мотострелковой бригады 68-го армейского корпуса и 40-й бригады морской пехоты группировки "Восток" освободили населенный пункт Воздвижевка в Запорожской области – один из ключевых узлов в оборонительном рубеже противника к западу от реки Гайчур", - сообщили в Минобороны.В ходе продолжительных боев воины-дальневосточники выбили боевиков киевского режима с позиций, взяв под свой контроль крупный район обороны площадью 19 "квадратов" и зачистив свыше полутысячи строений.За истекшие сутки на фронтах специальной военной операции российские военные ликвидировали 1220 боевиков киевского режима, сотни единиц техники ВСУ, а также освободили два населенных пункта.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Шаг к дальнейшему наступлению: что дает России освобождение ДобропасовоДва населенных пункта в Сумской области перешли под контроль РоссииУдар "Орешником" по Киеву изменит ход спецоперации – мнение

харьковская область

запорожская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, группировка войск "север", группировка войск "восток", всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, потери всу , харьковская область, запорожская область