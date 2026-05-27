Как освобождение Гранова и Воздвижевки повлияет на ход СВО - РИА Новости Крым, 27.05.2026
Как освобождение Гранова и Воздвижевки повлияет на ход СВО
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. Контроль над населенным пунктом Гранов расширяет зону безопасности в Харьковской области и создает условия для дальнейшего наступления российских сил, а освобожденная Воздвижевка в Запорожской области – это один из ключевых узлов в оборонительном рубеже ВСУ. Об этом заявили в среду в Минобороны России.
Российские военные освободили два населенных пункта - Гранов в Харьковской области и Воздвижевку - в Запорожской.
Контроль над населенным пунктом Гранов на левом берегу реки Лопань в Харьковской области удалось взять благодаря активными действиями военнослужащие штурмовых групп 11-й танковой бригады группировки "Север". Российская артиллерия и беспилотники подавили огневые точки противника. Штурмовики скрытно зашли в село и закрепились на окраине, рассказали в Минобороны.

"Контроль над населенным пунктом расширяет зону безопасности в Харьковской области и создает условия для дальнейшего наступления наших подразделений в направлении логистического центра противника в районе села Казачья Лопань", - отметили в российском оборонном ведомстве.

По информации Минобороны, российские войска ежедневно продвигаются вперед, оттесняя противника от госграницы для обеспечения безопасности мирных жителей.
"Действуя активно и решительно, подразделения 39-й мотострелковой бригады 68-го армейского корпуса и 40-й бригады морской пехоты группировки "Восток" освободили населенный пункт Воздвижевка в Запорожской области – один из ключевых узлов в оборонительном рубеже противника к западу от реки Гайчур", - сообщили в Минобороны.
В ходе продолжительных боев воины-дальневосточники выбили боевиков киевского режима с позиций, взяв под свой контроль крупный район обороны площадью 19 "квадратов" и зачистив свыше полутысячи строений.

"Освобождение населенного пункта имеет большое тактическое значение и является важным этапом для дальнейших наступательных действий на данном направлении проведения специальной военной операции", - подытожили в оборонном ведомстве.

За истекшие сутки на фронтах специальной военной операции российские военные ликвидировали 1220 боевиков киевского режима, сотни единиц техники ВСУ, а также освободили два населенных пункта.
