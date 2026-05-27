Как идет строительство канализационного коллектора в Балаклаве - РИА Новости Крым, 27.05.2026

Общая готовность нового канализационного коллектора в Балаклаве составляет 55%, завершить работы планируют в 2027 году.

2026-05-27T17:19

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая - РИА Новости Крым. Общая готовность нового канализационного коллектора в Балаклаве составляет 55%, завершить работы планируют в 2027 году. О ходе строительства рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.На данный момент пройдено 1 855 метров тоннеля и уложено более 3 276 погонных метров полиэтиленовых труб диаметром 500 мм в две нитки. На площадке работают более 80 человек и 64 единицы техники. На объекте применяются технологии горизонтально‑направленного бурения и микротоннелирования, что позволяет вести работы без нарушения дорожного полотна и без вреда для деревьев и виноградников, отметил губернатор. Одновременно подрядчик реконструирует канализационные насосные станции №9 и №10 и строят две новые станции на Крестовского и Сапунгорской. Развожаев отметил, что проект по строительству коллектора — это часть комплексной программы модернизации коммунальной инфраструктуры города. Работы начались в 2024 году.

