История и современность библиотечного дела в России – инфографика

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая - РИА Новости Крым. 27 мая в России отмечают национальный День библиотек. Он был установлен в 1995 году президентским указом. Выбранная дата приурочена ко дню основания в 1795 году первой государственной общедоступной библиотеки России – Императорской публичной библиотеки. А вообще на Руси самая первая библиотека была основана Ярославом Мудрым в 1037 году при Софийском соборе в Киеве.Императорская публичная библиотека задумывалась не только как книгохранилище, а как фонды книг, доступные всем. В эту библиотеку предавали образцы всех отечественных книг и рукописей. Посетить ее мог любой желающий.Впоследствии созданная еще Екатериной Великой библиотека стала носить название Российской национальной библиотеки. Сегодня в ее фондах хранится более 48 млн печатных произведений – как в традиционном бумажном виде, так и в электронном.27 мая – праздник не только фондов, но и самих библиотекарей, а также верных читателей, тех, кто любит и ценит книгу.Библиотеки бывают разные: детские и профессиональные, на национальных языках, для слабовидящих…. Своя библиотека есть даже на МКС: решение о пристыковке к станции библиотечного модуля приняли в 2017 году. В современной России функционируют более 150 тысяч библиотек, в которых работают тысячи библиотекарей.В Севастополе старейшая библиотека, основанная в 1901 году, – библиотека имени Толстого. Ее основой послужили книги, переданные Городской управой и подаренные частными лицами. Библиотека была платной: стоимость абонемента составляла 1 рубль в год. Библиотечные фонды "Толстовки" гибли дважды: во время гражданской и Великой Отечественной войн. После освобождения Севастополя в 1944 году новый фонд первоначально составляли из книг, переданных различными библиотеками и учреждениями города и всего Советского Союза.Немного об истории библиотечного дела в России – в инфографике РИА Новости Крым.

