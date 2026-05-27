Госдума приняла обращение к ООН из-за атаки ВСУ в Старобельске

Депутаты Государственной Думы России приняли обращение к ООН, международным парламентским организациям и парламентам стран мира в связи с террористической... РИА Новости Крым, 27.05.2026

2026-05-27T13:55

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. Депутаты Государственной Думы России приняли обращение к ООН, международным парламентским организациям и парламентам стран мира в связи с террористической атакой киевского неонацистского режима на колледж в Старобельске. Об этом сообщили в пресс-службе ГД РФ."Депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации убеждены, что неонацистский режим Зеленского, терпя поражение на поле боя, цепляясь за власть, пытается отвлечь внимание украинских граждан и мировой общественности от масштабного коррупционного скандала в ближайшем окружении главаря киевской хунты, намеренно прибегая к многочисленным террористическим атакам против мирного населения", — подчеркивается в принятом обращении.Депутаты призвали коллег в парламентах стран мира и международных парламентских организациях, "не желающих оставаться безмолвными свидетелями подобных проявлений бесчеловечности киевского режима, решительно осудить преступные действия киевской хунты".По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, убийство детей киевским кровавым режимом — "это преступление против человечества, оно не имеет срока давности"."Надо максимально всех депутатов европейских стран, у кого хотя бы капля совести осталась, призвать прекратить помогать террористам", — отметил он ранее.Володин также ранее заявил, что удары по мирному населению могут привести к тому, что Россия будет использовать оружие, которое не оставит следа ни от кого.В ночь на пятницу дроны ВСУ ударили по общежитию Старобельского педагогического колледжа Луганского педагогического университета в ЛНР. 24 и 25 мая в Луганской Народной Республике объявлены днями траура по погибшим. Число жертв теракта достигло 21 человека.

