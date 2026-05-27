Годовалый малыш и две женщины погибли при взрыве в жилом доме в Липецке
2026-05-27T07:32
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. Две женщины и годовалый малыш погибли на пожаре в Липецке. Об этом сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов с своем канале МАКС.Сильный пожар в частном доме в Липецке на улице Баумана произошел накануне. По предварительным данным, перед пожаром был хлопок. Дом сильно пострадал, произошло частичное обрушение конструкций. Также сгорели автомобили во дворе и сараи, уточнил Артамонов."В социальных сетях распространяется версия о том, что причиной происшествия якобы стало падение БПЛА. По данным оперативных служб эта информация не соответствует действительности. Причины происшествия устанавливаются", - добавил губернатор.Во вторник утром в Омской области на пожаре в частном доме погибли шесть человек, в том числе четверо детей.Ранее также подмосковное управление СК начало уголовное дело по факту гибели на пожаре в частном доме пятерых человек, в том числе двух детей.
В Липецке пр пожаре и взрыве в жилом доме погиб годовалый ребенок и две женщины