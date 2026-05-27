Евпатория стала городом воинской доблести

Евпатории присвоили почетное звание "Населенный пункт воинской доблести"

13:49 27.05.2026
 
CИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. Городу Евпатория в Крыму присвоено почетное звание "Населенный пункт воинской доблести". Об этом сообщил председатель республиканского Госсовета Владимир Константинов.

"Евпатории присвоено почетное звание Крыма "Населенный пункт воинской доблести". Соответствующий закон, внесенный главой республики Сергеем Аксеновым, принят на заседании Государственного Совета Крыма", - написал он в МАКС.

В годы Великой Отечественной войны жители Евпатории проявили особый героизм в борьбе с фашизмом, объединялись в партизанские отряды и подпольные группы, напомнил Константинов. Он добавил, что высадка десанта моряков-черноморцев в ночь на 5 января 1942 года стала знаковым событием для города. Этот подвиг создал плацдарм для освобождения Евпатории и развития дальнейшего наступления Красной Армии.
Тогда за героизм и самоотверженность, проявленные в боях с фашистами, 26 евпаторийцев были удостоены звания Героя Советского Союза, два жителя города стали полными кавалерами ордена Славы, подчеркнул Константинов.
"Присвоение почетного звания городу — важное, символичное событие. Убежден, здесь нет никакой переоценки. Ведь после окончания войны в Советском Союзе рассматривался вопрос о присвоении Евпатории звания Города-Героя, но в силу разных обстоятельств этого не было сделано", - добавил политик.
Ранее городам Феодосия, Старая Русса, Петрозаводск, Грозный и Гатчина было присвоено Почетное звание "Город воинской славы". Соответствующий указ был подписан президентом РФ в апреле 2015 года.
