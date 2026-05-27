https://crimea.ria.ru/20260527/evpatoriya-stala-gorodom-voinskoy-doblesti-1156373748.html

Евпатория стала городом воинской доблести

Евпатория стала городом воинской доблести - РИА Новости Крым, 27.05.2026

Евпатория стала городом воинской доблести

Городу Евпатория в Крыму присвоено почетное звание "Населенный пункт воинской доблести". Об этом сообщил председатель республиканского Госсовета Владимир... РИА Новости Крым, 27.05.2026

2026-05-27T13:49

2026-05-27T13:49

2026-05-27T13:49

крым

евпатория

государственный совет рк (госсовет)

владимир константинов

новости крыма

крым в великой отечественной войне

великая отечественная война

память

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/13/1148079772_0:68:1280:788_1920x0_80_0_0_af7416588637430035eb8753f0996fef.jpg

CИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. Городу Евпатория в Крыму присвоено почетное звание "Населенный пункт воинской доблести". Об этом сообщил председатель республиканского Госсовета Владимир Константинов.В годы Великой Отечественной войны жители Евпатории проявили особый героизм в борьбе с фашизмом, объединялись в партизанские отряды и подпольные группы, напомнил Константинов. Он добавил, что высадка десанта моряков-черноморцев в ночь на 5 января 1942 года стала знаковым событием для города. Этот подвиг создал плацдарм для освобождения Евпатории и развития дальнейшего наступления Красной Армии.Тогда за героизм и самоотверженность, проявленные в боях с фашистами, 26 евпаторийцев были удостоены звания Героя Советского Союза, два жителя города стали полными кавалерами ордена Славы, подчеркнул Константинов."Присвоение почетного звания городу — важное, символичное событие. Убежден, здесь нет никакой переоценки. Ведь после окончания войны в Советском Союзе рассматривался вопрос о присвоении Евпатории звания Города-Героя, но в силу разных обстоятельств этого не было сделано", - добавил политик.Ранее городам Феодосия, Старая Русса, Петрозаводск, Грозный и Гатчина было присвоено Почетное звание "Город воинской славы". Соответствующий указ был подписан президентом РФ в апреле 2015 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

евпатория

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, евпатория, государственный совет рк (госсовет), владимир константинов, новости крыма, крым в великой отечественной войне, великая отечественная война, память