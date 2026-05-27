Евпатория стала городом воинской доблести
2026-05-27T13:49
CИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. Городу Евпатория в Крыму присвоено почетное звание "Населенный пункт воинской доблести". Об этом сообщил председатель республиканского Госсовета Владимир Константинов.В годы Великой Отечественной войны жители Евпатории проявили особый героизм в борьбе с фашизмом, объединялись в партизанские отряды и подпольные группы, напомнил Константинов. Он добавил, что высадка десанта моряков-черноморцев в ночь на 5 января 1942 года стала знаковым событием для города. Этот подвиг создал плацдарм для освобождения Евпатории и развития дальнейшего наступления Красной Армии.Тогда за героизм и самоотверженность, проявленные в боях с фашистами, 26 евпаторийцев были удостоены звания Героя Советского Союза, два жителя города стали полными кавалерами ордена Славы, подчеркнул Константинов."Присвоение почетного звания городу — важное, символичное событие. Убежден, здесь нет никакой переоценки. Ведь после окончания войны в Советском Союзе рассматривался вопрос о присвоении Евпатории звания Города-Героя, но в силу разных обстоятельств этого не было сделано", - добавил политик.Ранее городам Феодосия, Старая Русса, Петрозаводск, Грозный и Гатчина было присвоено Почетное звание "Город воинской славы". Соответствующий указ был подписан президентом РФ в апреле 2015 года.
