Два человека ранены в результате ракетной атаки на Таганрог
В Таганроге при ракетной атаке ВСУ ранены две женщины - губернатор
07:27 27.05.2026 (обновлено: 07:28 27.05.2026)
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. Два человека пострадали в результате ракетной атаки ВСУ на Таганрог. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
В среду сообщалось, что над Таганрогом в утренние часы сбили украинскую ракету.
"По уточненным данным последствия ракетной атаки по Таганрогу принесли большое несчастье - пострадали две женщины. Медики оказывают помощь. Пострадавшие доставлены в больницу. Одна - в тяжелом состоянии", - написал он в своем канале МАКС.
Как уточнила глава Таганрога Светлана Камбулова, не обошлось и без последствий на земле: загорелись автомобили.
"Службы экстренного реагирования работают на месте. Последствия на земле уточняются. В ближайшее время комиссия приступит к обследованию полученных повреждений", - написала она в соцсетях.
При этом Камбулова уточнила, что ракетная опасность в городе снята, транспорт работает штатно.
Также в Севастополе в среду военные отразили комбинированную атаку. ВСУ атаковали город ракетами Storm Shadow и беспилотниками. Повреждены многоэтажки и административные здания. Люди не пострадали, сообщил губернатор Михаил Развожаев.