Рейтинг@Mail.ru
Два человека ранены в результате ракетной атаки на Таганрог - РИА Новости Крым, 27.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260527/dve-zhenschiny-raneny-v-rezultate-raketnoy-ataki-na-taganrog-1156358712.html
Два человека ранены в результате ракетной атаки на Таганрог
Два человека ранены в результате ракетной атаки на Таганрог - РИА Новости Крым, 27.05.2026
Два человека ранены в результате ракетной атаки на Таганрог
Два человека пострадали в результате ракетной атаки ВСУ на Таганрог. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. РИА Новости Крым, 27.05.2026
2026-05-27T07:27
2026-05-27T07:28
таганрог
атаки всу
юрий слюсарь
светлана камбулова
происшествия
новости
новости сво
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0c/15/1119072856_0:0:1620:911_1920x0_80_0_0_1444229dd5c1b572d4d4ced0b26a9051.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. Два человека пострадали в результате ракетной атаки ВСУ на Таганрог. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.В среду сообщалось, что над Таганрогом в утренние часы сбили украинскую ракету.Как уточнила глава Таганрога Светлана Камбулова, не обошлось и без последствий на земле: загорелись автомобили.При этом Камбулова уточнила, что ракетная опасность в городе снята, транспорт работает штатно.Также в Севастополе в среду военные отразили комбинированную атаку. ВСУ атаковали город ракетами Storm Shadow и беспилотниками. Повреждены многоэтажки и административные здания. Люди не пострадали, сообщил губернатор Михаил Развожаев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
таганрог
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0c/15/1119072856_180:0:1620:1080_1920x0_80_0_0_8b6ba9b040b662879b186f953f2d51f8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
таганрог, атаки всу, юрий слюсарь, светлана камбулова, происшествия, новости, новости сво
Два человека ранены в результате ракетной атаки на Таганрог

В Таганроге при ракетной атаке ВСУ ранены две женщины - губернатор

07:27 27.05.2026 (обновлено: 07:28 27.05.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБольничный коридор
Больничный коридор - РИА Новости, 1920, 27.05.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. Два человека пострадали в результате ракетной атаки ВСУ на Таганрог. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
В среду сообщалось, что над Таганрогом в утренние часы сбили украинскую ракету.
"По уточненным данным последствия ракетной атаки по Таганрогу принесли большое несчастье - пострадали две женщины. Медики оказывают помощь. Пострадавшие доставлены в больницу. Одна - в тяжелом состоянии", - написал он в своем канале МАКС.
Как уточнила глава Таганрога Светлана Камбулова, не обошлось и без последствий на земле: загорелись автомобили.
"Службы экстренного реагирования работают на месте. Последствия на земле уточняются. В ближайшее время комиссия приступит к обследованию полученных повреждений", - написала она в соцсетях.
При этом Камбулова уточнила, что ракетная опасность в городе снята, транспорт работает штатно.
Также в Севастополе в среду военные отразили комбинированную атаку. ВСУ атаковали город ракетами Storm Shadow и беспилотниками. Повреждены многоэтажки и административные здания. Люди не пострадали, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
ТаганрогАтаки ВСУЮрий СлюсарьСветлана КамбуловаПроисшествияНовостиНовости СВО
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:41Над Крымом и еще семью регионами сбили 140 беспилотников
07:38История и современность библиотечного дела в России – инфографика
07:32Годовалый малыш и две женщины погибли при взрыве в жилом доме в Липецке
07:27Два человека ранены в результате ракетной атаки на Таганрог
06:56ВСУ ударил по Севастополю ракетами Storm Shadow – что известно
06:49Курбан-байрам: традиции праздника жертвоприношения
06:29В Севастополе отменили воздушную тревогу
06:24Ракета уничтожена над Таганрогом
06:22Крымский мост открыли
06:15В Крыму объявили отбой авиационной и беспилотной опасности
06:04Битва будет легендарной: в Крыму пройдет финал лиги дронов
05:19Над Севастополем военные сбили 14 беспилотников ВСУ
05:16Крымский мост закрыли
05:15Над Крымом работает ПВО - объявлена авиационная и беспилотная опасность
00:01Сухо и тепло: погода в Крыму в среду
00:00Какой сегодня праздник: 27 мая
22:58Путин оценил роль стратегического партнерства России и Казахстана
22:51В Севастополе снова закрыли рейд
22:30"Многоголосье Крыма" и землетрясение в Сочи: главное за день
21:54Приходит возмездие: в Киеве должны ощутить страх за геноцид русских и украинцев
Лента новостейМолния