Два человека пострадали при ракетном ударе по Севастополю - РИА Новости Крым, 27.05.2026

Два человека пострадали в результате ракетного удара ВСУ по Севастополю. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев по итогам выезда на место.

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая - РИА Новости Крым. Два человека пострадали в результате ракетного удара ВСУ по Севастополю. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев по итогам выезда на место. ВСУ нанесли комбинированный удар по Севастополю в ночь на среду. Губернатор Михаил Развожаев сообщил, что сбито более 20 БПЛА, также город атаковали ракетами Storm Shadow. Повреждены жилые и нежилые дома на разных улицах.Для фиксации повреждений владельцам квартир необходимо обратиться в муниципальные комиссии, телефоны опубликованы в аккаунте правительства Севастополя.Также Развожаев посетил улицу Ластовую, где продолжается ликвидация последствий атаки ВСУ. На месте работают городские службы и правоохранительные органы. По словам губернатора, целью атаки была "дестабилизация финансовой системы города". Однако этого не произошло — вся банковская система Севастополя работает в штатном режиме, заверил Развожаев. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

