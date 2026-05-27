Два человека пострадали при ракетном ударе по Севастополю

Развожаев: два человека пострадали при ракетном ударе ВСУ по Севастополю
11:20 27.05.2026 (обновлено: 12:31 27.05.2026)
© Пресс-служба губернатора Севастополя Михаила Развожаева
Последствия ракетного удара по Севастополю
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая - РИА Новости Крым. Два человека пострадали в результате ракетного удара ВСУ по Севастополю. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев по итогам выезда на место.
ВСУ нанесли комбинированный удар по Севастополю в ночь на среду. Губернатор Михаил Развожаев сообщил, что сбито более 20 БПЛА, также город атаковали ракетами Storm Shadow. Повреждены жилые и нежилые дома на разных улицах.
"По ситуации на Гоголя: к сожалению выяснилось, что есть 2 пострадавших человека: это пожилой мужчина и женщина. У женщины травма глаза, у мужчины перелом и закрытая черепно-мозговая травма. Людям, чьи квартиры и машины пострадали во время обстрела, мы, разумеется, окажем помощь", - сообщил Развожаев.
Для фиксации повреждений владельцам квартир необходимо обратиться в муниципальные комиссии, телефоны опубликованы в аккаунте правительства Севастополя.
Также Развожаев посетил улицу Ластовую, где продолжается ликвидация последствий атаки ВСУ. На месте работают городские службы и правоохранительные органы.
"Что касается самого удара: ракета попала в здание Южного управления Центрального банка; в здании находились четыре человека, они не пострадали — окна были оклеены бронепленкой. Серьезно пострадал соседний дом на улице Ластовая площадь 7. Договорились, что УК приведет в порядок фасад и окна", - добавил он.
По словам губернатора, целью атаки была "дестабилизация финансовой системы города". Однако этого не произошло — вся банковская система Севастополя работает в штатном режиме, заверил Развожаев.
