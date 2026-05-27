https://crimea.ria.ru/20260527/deputata-kryma-mertsalova-kiev-khochet-posadit-na-10-let-za-kollaboratsionizm-1156364104.html

Депутата Крыма Мерцалова Киев хочет посадить на 10 лет за "коллаборационизм"

Депутата Крыма Мерцалова Киев хочет посадить на 10 лет за "коллаборационизм" - РИА Новости Крым, 27.05.2026

Депутата Крыма Мерцалова Киев хочет посадить на 10 лет за "коллаборационизм"

На Украине по статье о коллаборационной деятельности собираются судить депутата Государственного совета Крыма, председатель регионального отделения... РИА Новости Крым, 27.05.2026

2026-05-27T10:45

2026-05-27T10:45

2026-05-27T10:45

эксклюзивы риа новости крым

крымская весна

украина

крым

новости крыма

владимир мерцалов

"барс - крым"

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/1b/1156363992_0:0:1170:659_1920x0_80_0_0_da9d1582573d8d979a1e4680e46eb6b6.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. На Украине по статье о коллаборационной деятельности собираются судить депутата Государственного совета Крыма, председатель регионального отделения Общероссийской общественной организации военных инвалидов "ВоИн" Владимира Мерцалова.Так называемые киевская прокуратура АРК и управление СБУ по Крыму направили в суд соответствующий обвинительный акт по части 5 статьи 111-1 УК Украины, сообщают украинские СМИ.По мнению СБУ, Мерцалов в 2014 году инициировал создание самообороны Крыма и принимал участие "в захвате" аэропорта "Симферополь"."Сейчас фигурант выполняет полномочия депутата оккупационного парламента, занимается активной политической деятельностью и продолжает вести подрывную деятельность против Украины", – пишет СБУ.Украинские СМИ сообщают, что, если вина Мерцалова будет доказана, ему грозит до 10 лет лишения свободы.По его мнению, все искусственно придуманные и работающие за госбюджет Украины структуры с приставкой "крымский", как "прокуратура АРК", лишь создают видимость деятельности.Владимир Мерцалов – участник "Крымской весны", в настоящее время принимает активное участие в тренировке и поддержке готовности подразделений территориальной обороны "Барс-Крым".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Спасали и будем спасать детей: в Крыму прокомментировали санкции ЕвросоюзаПора вызывать санитаров: санкции против психбольницы и детских лагерей в Крыму оценили в МИД РФКак тренируются бойцы отряда "Барс-Крым"

украина

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымская весна, украина, крым, новости крыма, владимир мерцалов, "барс - крым"