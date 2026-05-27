Рейтинг@Mail.ru
Депутата Крыма Мерцалова Киев хочет посадить на 10 лет за "коллаборационизм" - РИА Новости Крым, 27.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
РИА Новости Крым - РИА Новости, 1920
Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20260527/deputata-kryma-mertsalova-kiev-khochet-posadit-na-10-let-za-kollaboratsionizm-1156364104.html
Депутата Крыма Мерцалова Киев хочет посадить на 10 лет за "коллаборационизм"
Депутата Крыма Мерцалова Киев хочет посадить на 10 лет за "коллаборационизм" - РИА Новости Крым, 27.05.2026
Депутата Крыма Мерцалова Киев хочет посадить на 10 лет за "коллаборационизм"
На Украине по статье о коллаборационной деятельности собираются судить депутата Государственного совета Крыма, председатель регионального отделения... РИА Новости Крым, 27.05.2026
2026-05-27T10:45
2026-05-27T10:45
эксклюзивы риа новости крым
крымская весна
украина
крым
новости крыма
владимир мерцалов
"барс - крым"
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/1b/1156363992_0:0:1170:659_1920x0_80_0_0_da9d1582573d8d979a1e4680e46eb6b6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. На Украине по статье о коллаборационной деятельности собираются судить депутата Государственного совета Крыма, председатель регионального отделения Общероссийской общественной организации военных инвалидов "ВоИн" Владимира Мерцалова.Так называемые киевская прокуратура АРК и управление СБУ по Крыму направили в суд соответствующий обвинительный акт по части 5 статьи 111-1 УК Украины, сообщают украинские СМИ.По мнению СБУ, Мерцалов в 2014 году инициировал создание самообороны Крыма и принимал участие "в захвате" аэропорта "Симферополь"."Сейчас фигурант выполняет полномочия депутата оккупационного парламента, занимается активной политической деятельностью и продолжает вести подрывную деятельность против Украины", – пишет СБУ.Украинские СМИ сообщают, что, если вина Мерцалова будет доказана, ему грозит до 10 лет лишения свободы.По его мнению, все искусственно придуманные и работающие за госбюджет Украины структуры с приставкой "крымский", как "прокуратура АРК", лишь создают видимость деятельности.Владимир Мерцалов – участник "Крымской весны", в настоящее время принимает активное участие в тренировке и поддержке готовности подразделений территориальной обороны "Барс-Крым".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Спасали и будем спасать детей: в Крыму прокомментировали санкции ЕвросоюзаПора вызывать санитаров: санкции против психбольницы и детских лагерей в Крыму оценили в МИД РФКак тренируются бойцы отряда "Барс-Крым"
украина
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/1b/1156363992_105:0:1145:780_1920x0_80_0_0_d85288b64ef3454fc020dd7dcef1d6ad.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крымская весна, украина, крым, новости крыма, владимир мерцалов, "барс - крым"
Депутата Крыма Мерцалова Киев хочет посадить на 10 лет за "коллаборационизм"

"Прокуратура АРК" и СБУ просят дать крымскому депутату Мерцалову 10 лет тюрьмы

10:45 27.05.2026
 
© ВК Владимира МерцаловаВладимир Мерцалов
Владимир Мерцалов
© ВК Владимира Мерцалова
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. На Украине по статье о коллаборационной деятельности собираются судить депутата Государственного совета Крыма, председатель регионального отделения Общероссийской общественной организации военных инвалидов "ВоИн" Владимира Мерцалова.
Так называемые киевская прокуратура АРК и управление СБУ по Крыму направили в суд соответствующий обвинительный акт по части 5 статьи 111-1 УК Украины, сообщают украинские СМИ.
По мнению СБУ, Мерцалов в 2014 году инициировал создание самообороны Крыма и принимал участие "в захвате" аэропорта "Симферополь".
"Сейчас фигурант выполняет полномочия депутата оккупационного парламента, занимается активной политической деятельностью и продолжает вести подрывную деятельность против Украины", – пишет СБУ.
Украинские СМИ сообщают, что, если вина Мерцалова будет доказана, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

"Все то, что они пишут – это признание украинских властей, что мы сделали доброе дело на благо Российской Федерации и Крыма. Мне уже неоднократно приходили такие бумаги. Я, честно говоря, не обращаю на них внимания, двигаемся дальше и работаем на благо России, мы прислушиваться к ним не должны", - прокомментировал РИА Новости Крым Владимир Мерцалов выдвинутые против него обвинения.

По его мнению, все искусственно придуманные и работающие за госбюджет Украины структуры с приставкой "крымский", как "прокуратура АРК", лишь создают видимость деятельности.
Владимир Мерцалов – участник "Крымской весны", в настоящее время принимает активное участие в тренировке и поддержке готовности подразделений территориальной обороны "Барс-Крым".
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Спасали и будем спасать детей: в Крыму прокомментировали санкции Евросоюза
Пора вызывать санитаров: санкции против психбольницы и детских лагерей в Крыму оценили в МИД РФ
Как тренируются бойцы отряда "Барс-Крым"
 
Эксклюзивы РИА Новости КрымКрымская веснаУкраинаКрымНовости КрымаВладимир Мерцалов"Барс - Крым"
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:54В Ялте задержали пособников мошенников из Дагестана
10:45Депутата Крыма Мерцалова Киев хочет посадить на 10 лет за "коллаборационизм"
10:36В Казахстане разбился самолет Ан-2
10:24В акватории порта Сочи стрельбы
10:10Агент украинской разведки задержан ФСБ в Рязанской области
10:03В Москву доставили второго пострадавшего при ЧП в школе Севастополя
09:52В Крыму капитально отремонтируют пять объектов здравоохранения
09:41Новости Севастополя: что происходит в городе после ракетной атаки ВСУ
09:26В Крыму отметили вклад мусульман в укрепление мира на полуострове
09:17В Крыму на горе Бойка заблудился турист
09:05В Туапсе из-за обломков БПЛА произошло возгорание на морском терминале
08:56Поселок Заозерное в Крыму почти на сутки останется без воды
08:42Подростки погибли в ДТП с грузовиком на Кубани
08:22Атака ВСУ на Севастополь: прокуратура контролирует соблюдение прав людей
08:13Четыре легковушки и грузовик столкнулись на Кубани
08:00Крымский мост сейчас – ситуация после остановки движения
07:41Над Крымом и еще семью регионами сбили 140 беспилотников
07:38История и современность библиотечного дела в России – инфографика
07:32Годовалый малыш и две женщины погибли при взрыве в жилом доме в Липецке
07:27Два человека ранены в результате ракетной атаки на Таганрог
Лента новостейМолния