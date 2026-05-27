Депутата Крыма Мерцалова Киев хочет посадить на 10 лет за "коллаборационизм" - РИА Новости Крым, 27.05.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. На Украине по статье о коллаборационной деятельности собираются судить депутата Государственного совета Крыма, председатель регионального отделения Общероссийской общественной организации военных инвалидов "ВоИн" Владимира Мерцалова.Так называемые киевская прокуратура АРК и управление СБУ по Крыму направили в суд соответствующий обвинительный акт по части 5 статьи 111-1 УК Украины, сообщают украинские СМИ.По мнению СБУ, Мерцалов в 2014 году инициировал создание самообороны Крыма и принимал участие "в захвате" аэропорта "Симферополь"."Сейчас фигурант выполняет полномочия депутата оккупационного парламента, занимается активной политической деятельностью и продолжает вести подрывную деятельность против Украины", – пишет СБУ.Украинские СМИ сообщают, что, если вина Мерцалова будет доказана, ему грозит до 10 лет лишения свободы.По его мнению, все искусственно придуманные и работающие за госбюджет Украины структуры с приставкой "крымский", как "прокуратура АРК", лишь создают видимость деятельности.Владимир Мерцалов – участник "Крымской весны", в настоящее время принимает активное участие в тренировке и поддержке готовности подразделений территориальной обороны "Барс-Крым".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Спасали и будем спасать детей: в Крыму прокомментировали санкции ЕвросоюзаПора вызывать санитаров: санкции против психбольницы и детских лагерей в Крыму оценили в МИД РФКак тренируются бойцы отряда "Барс-Крым"
