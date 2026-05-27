Что предлагает туристам в Крыму новый кемпинг "Сырные скалы" - РИА Новости Крым, 27.05.2026
Что предлагает туристам в Крыму новый кемпинг "Сырные скалы"
© Минприроды Крыма В Крыму открылся кемпинг "Сырные скалы"
© Минприроды Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. В Крыму на территории памятника природного регионального значения между Алуштой и Судаком открылся кемпинг "Сырные скалы". Об этом сообщили в Минприроды республики.
"Новое место отдыха расположилось на территории памятника природы регионального значения "Участок Побережья между с. Солнечногорское и с. Малореченское" (между Алуштой и Судаком). Площадь особо охраняемой природной территории составляет 5 га", – говорится в сообщении.
В Крыму открылся кемпинг "Сырные скалы"
В Крыму открылся кемпинг "Сырные скалы"
В Крыму открылся кемпинг "Сырные скалы"
В Крыму открылся кемпинг "Сырные скалы"
В Крыму открылся кемпинг "Сырные скалы"
В Крыму открылся кемпинг "Сырные скалы"
В Крыму открылся кемпинг "Сырные скалы"
В Крыму открылся кемпинг "Сырные скалы"
В ведомстве отметили, что эти места славятся своими великолепными, просторными пляжами, но истинное чудо здесь – "Сырная скала", ставшая ярким примером творчества природы.
Массив представляет собой грот и несколько взаимосвязанных отвесных обрывов коренного берега из кварцитового песчаника.
"Штормовые ветры и волны выбили в камнях и отшлифовали отверстия – каверны. Они напоминают дырки в сыре, именно поэтому скала получила такое название. Уникальное сочетание флоры в этом районе создает особую целебную атмосферу, благотворно влияющую на организм человека", – поделились в Минприроды.
Гостей кемпинга ждет удобство и безопасность – современный визит-центр, уютные беседки, настилы для установки палаток, функциональный модульный туалет. Кемпинг оборудован электро- и водоснабжением, а также видеонаблюдением.
В Крыму 11 особо охраняемых природных территорий федерального значения (более 131 тыс. га), 196 – регионального (более 96 тыс. га), 2 – местного (более 28 га).
Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщал, что Крым в 2025-2027 годах получит из федерального бюджета 675 миллионов рублей на поддержку инвестиционных проектов по созданию модульных средств размещения.
