Что предлагает туристам в Крыму новый кемпинг "Сырные скалы"

Что предлагает туристам в Крыму новый кемпинг "Сырные скалы" - РИА Новости Крым, 27.05.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. В Крыму на территории памятника природного регионального значения между Алуштой и Судаком открылся кемпинг "Сырные скалы". Об этом сообщили в Минприроды республики.В ведомстве отметили, что эти места славятся своими великолепными, просторными пляжами, но истинное чудо здесь – "Сырная скала", ставшая ярким примером творчества природы.Массив представляет собой грот и несколько взаимосвязанных отвесных обрывов коренного берега из кварцитового песчаника.Гостей кемпинга ждет удобство и безопасность – современный визит-центр, уютные беседки, настилы для установки палаток, функциональный модульный туалет. Кемпинг оборудован электро- и водоснабжением, а также видеонаблюдением.В Крыму 11 особо охраняемых природных территорий федерального значения (более 131 тыс. га), 196 – регионального (более 96 тыс. га), 2 – местного (более 28 га).Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщал, что Крым в 2025-2027 годах получит из федерального бюджета 675 миллионов рублей на поддержку инвестиционных проектов по созданию модульных средств размещения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым идеален для автотуризма - экспертЧем Крым привлекает автотуристов и что будет после открытия аэропортаШаттлы в Крым и по Крыму должны разгрузить дороги в курортный сезон - эксперт

