Четыре легковушки и грузовик столкнулись на Кубани

На Кубани произошло массовое ДТП с участием четырех легковушек и "КамАЗа"
© Полиция Кубани в МАКС
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. Массовое ДТП с участием четырех легковушек и "КамАЗа" произошло в Абинском районе Краснодарского края. Об этом сообщает краевая полиция.
Авария произошла на трассе Краснодар - Верхнебаканский возле поселка Ахтырский Абинского района.
По информации правоохранителей, 65-летний водитель автомобиля Skoda при обгоне не выдержал боковой интервал и столкнулся с попутным "КамАЗом". Продолжая движение по инерции, легковушка столкнулась еще с автомобилями Mercedes, ВАЗ-2114 и Lada Vesta.
"Все живы! С различными травмами госпитализированы водитель автомобиля Mercedes, а также водитель и три пассажира Lada Vesta. Проводится проверка", - прокомментировали в пресс-службе ведомства.
Ранее сообщалось, что один человек погиб, еще шестеро обратились за медицинской помощью после аварии с участием 13 машин, в том числе двух грузовиков, на Ярославском шоссе в подмосковном округе Пушкино.
