https://crimea.ria.ru/20260527/bitva-budet-legendarnoy-v-krymu-proydet-final-ligi-dronov-1156349565.html
Битва будет легендарной: в Крыму пройдет финал лиги дронов
Битва будет легендарной: в Крыму пройдет финал лиги дронов - РИА Новости Крым, 27.05.2026
Битва будет легендарной: в Крыму пройдет финал лиги дронов
28 мая в Крыму пройдет финальный этап Крымской лиги дронов. В соревнованиях примут участие 8 команд школьников и студентов колледжей и техникумов. Об этом в... РИА Новости Крым, 27.05.2026
2026-05-27T06:04
2026-05-27T06:04
2026-05-27T06:04
новости крыма
крым
наука и технологии
беспилотник (бпла, дрон)
соревнования
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/0c/1153163696_0:239:3077:1970_1920x0_80_0_0_ca1a26c76f679ff2e16a0c76a797b4dd.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. 28 мая в Крыму пройдет финальный этап Крымской лиги дронов. В соревнованиях примут участие 8 команд школьников и студентов колледжей и техникумов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказали главный специалист по технической подготовке Крымского исследовательского института беспилотных технологий Александр Грицаенко и учредитель, советник директора Крымского исследовательского института беспилотных технологий Игорь Бойко.Александр Грицаенко добавил, что участники существенно "прокачали" свои умения в управлении беспилотниками, пройдя семь туров до финала. "Если сравнивать ребят, которые летали на первом туре, и то, что они сейчас показывают на седьмом, на восьмом – это уже колоссально разные вещи", – отметил он.Некоторые школы, отметил специалист, сделали внушительный "прыжок" вперед. "Допустим, ребята из 29 школы буквально на прошлом туре вырвались на 4-е место, хотя поначалу они шли седьмыми... Третья школа тоже ребята очень улучшили навыки. Ну и, в принципе, все школы, которые у нас участвуют, они сделали большой рывок", – считает главный специалист института.В этом году в ходе подготовки к финалу лиги дронов организаторы открыли очень талантливых молодых людей."Один пилот у нас есть в 30-й школе – это открытие сезона. Парнишка очень был погружен в контекст, открыл у себя в школе маленькое отделение гонок дронов. И сейчас является самым сильным пилотом лиги. То есть он раньше никогда пульта дрона в руках не держал, и вот пришел на проект и стал открытием", – поделился Игорь Бойко.Сейчас, по данным учредителя, в Крыму почти 400 подготовленных студентов и школьников.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
https://crimea.ria.ru/20260526/kto-sostavlyaet-kadrovyy-rezerv-operatorov-bpla-v-krymu--1156347521.html
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/0c/1153163696_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_2de79782aa78929a34c3ec50ef555e22.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости крыма, крым, наука и технологии, беспилотник (бпла, дрон), соревнования
Битва будет легендарной: в Крыму пройдет финал лиги дронов
В Крыму в финальной битве дронов сразятся школьники и студенты полуострова
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым.
28 мая в Крыму пройдет финальный этап Крымской лиги дронов. В соревнованиях примут участие 8 команд школьников и студентов колледжей и техникумов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказали главный специалист по технической подготовке Крымского исследовательского института беспилотных технологий Александр Грицаенко и учредитель, советник директора Крымского исследовательского института беспилотных технологий Игорь Бойко.
"Мы взяли опытных ребят, тех, кто у нас уже учился в прошлом году, участвовали в майском Кубке, в 2025 году, про который глава Крыма писал у себя в социальных сетях. Восемь школ, которые принимали участие, учились у нас, которые полгода с нами работали тогда, приняли участие сейчас", – рассказал гость эфира.
Александр Грицаенко добавил, что участники существенно "прокачали" свои умения в управлении беспилотниками, пройдя семь туров до финала. "Если сравнивать ребят, которые летали на первом туре, и то, что они сейчас показывают на седьмом, на восьмом – это уже колоссально разные вещи", – отметил он.
Некоторые школы, отметил специалист, сделали внушительный "прыжок" вперед. "Допустим, ребята из 29 школы буквально на прошлом туре вырвались на 4-е место, хотя поначалу они шли седьмыми... Третья школа тоже ребята очень улучшили навыки. Ну и, в принципе, все школы, которые у нас участвуют, они сделали большой рывок", – считает главный специалист института.
В этом году в ходе подготовки к финалу лиги дронов организаторы открыли очень талантливых молодых людей.
"Один пилот у нас есть в 30-й школе – это открытие сезона. Парнишка очень был погружен в контекст, открыл у себя в школе маленькое отделение гонок дронов. И сейчас является самым сильным пилотом лиги. То есть он раньше никогда пульта дрона в руках не держал, и вот пришел на проект и стал открытием", – поделился Игорь Бойко.
Сейчас, по данным учредителя, в Крыму почти 400 подготовленных студентов и школьников.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube