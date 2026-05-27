Битва будет легендарной: в Крыму пройдет финал лиги дронов
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. 28 мая в Крыму пройдет финальный этап Крымской лиги дронов. В соревнованиях примут участие 8 команд школьников и студентов колледжей и техникумов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказали главный специалист по технической подготовке Крымского исследовательского института беспилотных технологий Александр Грицаенко и учредитель, советник директора Крымского исследовательского института беспилотных технологий Игорь Бойко.
"Мы взяли опытных ребят, тех, кто у нас уже учился в прошлом году, участвовали в майском Кубке, в 2025 году, про который глава Крыма писал у себя в социальных сетях. Восемь школ, которые принимали участие, учились у нас, которые полгода с нами работали тогда, приняли участие сейчас", – рассказал гость эфира.
Александр Грицаенко добавил, что участники существенно "прокачали" свои умения в управлении беспилотниками, пройдя семь туров до финала. "Если сравнивать ребят, которые летали на первом туре, и то, что они сейчас показывают на седьмом, на восьмом – это уже колоссально разные вещи", – отметил он.
Некоторые школы, отметил специалист, сделали внушительный "прыжок" вперед. "Допустим, ребята из 29 школы буквально на прошлом туре вырвались на 4-е место, хотя поначалу они шли седьмыми... Третья школа тоже ребята очень улучшили навыки. Ну и, в принципе, все школы, которые у нас участвуют, они сделали большой рывок", – считает главный специалист института.
В этом году в ходе подготовки к финалу лиги дронов организаторы открыли очень талантливых молодых людей.
"Один пилот у нас есть в 30-й школе – это открытие сезона. Парнишка очень был погружен в контекст, открыл у себя в школе маленькое отделение гонок дронов. И сейчас является самым сильным пилотом лиги. То есть он раньше никогда пульта дрона в руках не держал, и вот пришел на проект и стал открытием", – поделился Игорь Бойко.
Сейчас, по данным учредителя, в Крыму почти 400 подготовленных студентов и школьников.
