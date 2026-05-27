Рейтинг@Mail.ru
Безопасность Крымского моста: в ФСБ рассказали о мерах защиты объекта - РИА Новости Крым, 27.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260527/bezopasnost-krymskogo-mosta-v-fsb-rasskazali-o-merakh-zaschity-obekta-1156392612.html
Безопасность Крымского моста: в ФСБ рассказали о мерах защиты объекта
Безопасность Крымского моста: в ФСБ рассказали о мерах защиты объекта - РИА Новости Крым, 27.05.2026
Безопасность Крымского моста: в ФСБ рассказали о мерах защиты объекта
Пограничная служба ФСБ России совместно с Черноморским флотом и Росгвардией реализуют комплекс мер по защите Крымского моста от вражеских морских беспилотников. РИА Новости Крым, 27.05.2026
2026-05-27T19:10
2026-05-27T19:10
крымский мост
крым
краснодарский край
безопасность республики крым и севастополя
росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации)
пограничная служба фсб
владимир кулишов
логистика
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0e/1132092106_0:441:1161:1094_1920x0_80_0_0_29675f022cf653586c2e4dd538d135a0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ 27 мая – РИА Новости Крым. Пограничная служба ФСБ России совместно с Черноморским флотом и Росгвардией реализуют комплекс мер по защите Крымского моста от вражеских морских беспилотников. Об этом заявил первый замдиректора ФСБ – руководитель Погранслужбы ведомства Владимир Кулишов в интервью "Российской газете".Он также отметил, что в целях своевременного обнаружения и нейтрализации морских и воздушных дронов корабли и катера береговой охраны, а также береговые подразделения в Азово-Черноморском регионе оснащены различными средствами борьбы с ними, включая средства поражения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260507/krymskiy-most--s-kakim-bagazhom-otpravyat-na-ruchnoy-dosmotr-1155827063.html
крымский мост
крым
краснодарский край
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0e/1132092106_0:264:1161:1135_1920x0_80_0_0_2b7d1cd10ba5402d555185a63817cb77.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крымский мост, крым, краснодарский край, безопасность республики крым и севастополя, росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации), пограничная служба фсб, владимир кулишов, логистика
Безопасность Крымского моста: в ФСБ рассказали о мерах защиты объекта

Меры по защите Крымского моста от дронов реализуют военные и силовики – глава Погранслужбы

19:10 27.05.2026
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваКрымский мост
Крымский мост
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ 27 мая – РИА Новости Крым. Пограничная служба ФСБ России совместно с Черноморским флотом и Росгвардией реализуют комплекс мер по защите Крымского моста от вражеских морских беспилотников. Об этом заявил первый замдиректора ФСБ – руководитель Погранслужбы ведомства Владимир Кулишов в интервью "Российской газете".
"Украинские морские робототехнические комплексы являются одной из угроз безопасности судоходства в Черном море. Совместно с Черноморским флотом и подразделениями Росгвардии реализуем комплекс мер по противодействию угрозе их применения в отношении объектов морской экономической деятельности и транспортного перехода через Керченский пролив", – сказал Кулишов.
Он также отметил, что в целях своевременного обнаружения и нейтрализации морских и воздушных дронов корабли и катера береговой охраны, а также береговые подразделения в Азово-Черноморском регионе оснащены различными средствами борьбы с ними, включая средства поражения.
"Проводятся регулярные тренировки личного состава, позволяющие повышать эффективность противодействия украинским безэкипажным катерам и БПЛА", – добавил глава Погранслужбы ФСБ.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Автомобильная пробка перед Крымским мостом - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
7 мая, 11:13Эксклюзивы РИА Новости Крым
Новая схема проезда у Крымского моста – с чем ехать на сканер или ручной досмотр
 
Крымский мостКрымКраснодарский крайБезопасность Республики Крым и СевастополяРосгвардия (Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации)Пограничная служба ФСБВладимир КулишовЛогистика
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:24В Севастополе на развитие агропроизводств ветеранов СВО выделили 4 миллиона
20:11В Крыму до конца года появятся еще два оптово-логистических центра
19:52В Крым для поддержания порядка в сезон привлекут дополнительные силы МВД
19:37ВСУ более 30 раз пытались прорвать российскую границу
19:27ВСУ снова атаковали ЛНР и ударили по гимназии – есть погибший и раненые
19:10Безопасность Крымского моста: в ФСБ рассказали о мерах защиты объекта
18:51Желтые майки и красные кепки: спасатели будут дежурить на пляжах Крыма
18:35В Севастополе открылся I Всероссийский фестиваль "Встреча культур"
18:17На севере Крыма завершают ремонт важной дороги
18:10Россия и Афганистан подписали соглашение о военно-техническом сотрудничестве
17:58Путин прибыл с государственным визитом в Казахстан
17:53Дмитрий Пьянов: партнерство с RWB – новая веха в розничном бизнесе ВТБ
17:40В Черном море вводят запрет на вылов креветок и мидий
17:28В Британии разразился скандал из-за Крыма
17:19Как идет строительство канализационного коллектора в Балаклаве
17:06Критическая нехватка ракет: Зеленский в письме пожаловался Трампу
16:52Лето в Крыму: эксперты сделали прогноз на сезон-2026
16:31Крым и Херсонская область утвердили административную границу
16:10"Повесть о железном человеке" - в Крыму презентовали книгу ветерана СВО
15:57В Севастополе в ДТП погиб байкер без водительских прав
Лента новостейМолния