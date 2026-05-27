Атака ВСУ на Севастополь: прокуратура контролирует соблюдение прав людей - РИА Новости Крым, 27.05.2026
Атака ВСУ на Севастополь: прокуратура контролирует соблюдение прав людей
Атака ВСУ на Севастополь: прокуратура контролирует соблюдение прав людей
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. Соблюдение прав севастопольцев поле массированной атаки ВСУ поставлено на контроль прокуратурой. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.Воздушная тревога в регионе была объявлена с полуночи и длилась всю ночь. Утром губернатор Михаил Развожаев сообщил, что над городом были сбиты ракеты Storm Shadow и более 20 БПЛА. В результате падения ракет горит здание Южного управления Центрального банка. В многоэтажках по нескольким адресам взрывной волной повредило окна и балконы.Севастопольцы могут обращаться на горячую линию прокуратуры для оперативного реагирования и оказания правовой помощи по телефону: +7 978 000 10 48.
Атака ВСУ на Севастополь: прокуратура контролирует соблюдение прав людей

08:22 27.05.2026 (обновлено: 08:34 27.05.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. Соблюдение прав севастопольцев поле массированной атаки ВСУ поставлено на контроль прокуратурой. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Воздушная тревога в регионе была объявлена с полуночи и длилась всю ночь. Утром губернатор Михаил Развожаев сообщил, что над городом были сбиты ракеты Storm Shadow и более 20 БПЛА. В результате падения ракет горит здание Южного управления Центрального банка. В многоэтажках по нескольким адресам взрывной волной повредило окна и балконы.
"Обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами с целью оказания при необходимости оперативной помощи населению. Личный контроль за ситуацией осуществляют прокуроры Нахимовского и Ленинского районов Дмитрий Рейх и Алексей Казаков.", - говорится в сообщении прокуратуры в МАКС.
Севастопольцы могут обращаться на горячую линию прокуратуры для оперативного реагирования и оказания правовой помощи по телефону: +7 978 000 10 48.
