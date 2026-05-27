Рейтинг@Mail.ru
Атака на Севастополь и обращение к ООН по Старобельску: главное за день - РИА Новости Крым, 27.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260527/ataka-na-sevastopol-i-obraschenie-k-oon-po-starobelsku-glavnoe-za-den-1156393260.html
Атака на Севастополь и обращение к ООН по Старобельску: главное за день
Атака на Севастополь и обращение к ООН по Старобельску: главное за день - РИА Новости Крым, 27.05.2026
Атака на Севастополь и обращение к ООН по Старобельску: главное за день
Севастополь подвергся атаке беспилотниками и ракетами Storm Shadow. Госдума приняла обращение к ООН из-за удара ВСУ по общежитию в Старобельске. Президент... РИА Новости Крым, 27.05.2026
2026-05-27T22:57
2026-05-27T22:57
главное за день
новости
крым
в мире
общество
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/1b/1156372380_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_fbc179fc49d49cd98150f7af18b6f99f.png
СИМФЕРОПОЛЬ 27 мая – РИА Новости Крым. Севастополь подвергся атаке беспилотниками и ракетами Storm Shadow. Госдума приняла обращение к ООН из-за удара ВСУ по общежитию в Старобельске. Президент России Владимир Путин прибыл с государственным визитом в Казахстан. Армия России освободила два населенных пункта в зоне СВО. Ущерб, нанесенный новым регионам России со стороны украинских боевиков, оценили в 560 миллиардов рублей. Владимир Зеленский пожаловался президенту США Дональду Трампу на нехватку ракет для ПВО. Крым и Херсонская область утвердили административную границуО главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Атака ракетами Storm Shadow на СевастопольВ ночь на среду ВСУ нанесли комбинированный удар по Севастополю. Губернатор Михаил Развожаев сообщил, что было сбито более 20 БПЛА, также город был атакован крылатыми ракетами Storm Shadow.Пострадали два человека – пожилой мужчина и женщина. У женщины травма глаза, у мужчины перелом и закрытая черепно-мозговая травмаПовреждены 30 жилых домов, магазин и более 40 автомобилей.Самые большие повреждения получил многоквартирный восьмиэтажный дом на улице Ластовой, 7. В квартирах выбило окна, повредило рамы и балконы, также пострадал фасад.Позже Развожаев сообщил об обнаружении в городе контейнера со взрывчаткой, который был сброшен с БПЛА и не сдетонировал.Обращение в ООН из-за удара по СтаробельскуДепутаты Государственной Думы России приняли обращение к ООН, международным парламентским организациям и парламентам стран мира в связи с террористической атакой киевского неонацистского режима на колледж в Старобельске.Российские парламентарии призвали коллег, не желающих оставаться безмолвными свидетелями подобных проявлений бесчеловечности киевского режима, решительно осудить преступные действия киевской хунты.В частности, парламентарии призвали потребовать безотлагательно прекратить предоставление военного, материального и финансового снабжения нелегитимного режима Зеленского, превращающего учебные заведения, жилые дома и больницы в объекты террора.Приезд Путина в КазахстанПрезидент России Владимир Путин прибыл с трехдневным государственным визитом в Казахстан. Борт российского лидера в среду вечером приземлился в международном аэропорту имени Нурсултана Назарбаева в Астане.Госвизит Путина в Казахстан будет проходить с 27 по 29 мая. Президент также примет участие в мероприятиях в рамках заседания Высшего евразийского экономического совета.Освобождение двух сел в зоне СВОАрмия России освободила два населенных пункта в зоне СВО. Подразделения группировки войск "Восток" взяли под контроль населенный пункт Воздвижевка Запорожской области, а бойцы "Севера" освободили Гранов в Харьковской области.Как отметили в Минобороны РФ, контроль над Грановым расширяет зону безопасности в Харьковской области и создает условия для дальнейшего наступления российских сил, а освобожденная Воздвижевка в Запорожской области – это один из ключевых узлов в оборонительном рубеже ВСУ.Ущерб новым регионам от обстрелов ВСУСумма материального ущерба, который нанес киевский режим атаками на новые регионы России, составляет более 560 млрд рублей, сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.На территории приграничных и тыловых регионов страны эта сумма составляет свыше 140 миллиардов рублей.Эти суммы легли в материалы уголовных дел.Жалоба Зеленского ТрампуВладимир Зеленский написал письмо президенту США Дональду Трампу с просьбой нарастить поставки комплексов ПВО и ракет для них из-за растущего дефицита боеприпасов в ВСУ.Посол Украины в США Ольга Стефанишина передала копии письма чиновникам Белого дома, спикеру Палаты представителей Майку Джонсону и другим членам Конгресса. В документе отмечается, что наихудшая ситуация сложилась с боеприпасами для систем противоракетной обороны, в частности, с ракетами PAC-3 для систем ПВО Patriot.В тексте письма подчеркивается также недостаточность поставок вооружений Киеву за счет взносов стран-членов НАТО.Утверждение админграницы между Крымом и ХерсонщинойГоссовет Крыма утвердил соглашение об установлении административной границы с Херсонской областью.Соглашение ранее подписали глава республики Сергей Аксенов и губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.В результате заключения соглашения существующие фактические границы между субъектами не меняются, разногласий по их прохождению тоже нет. Такое решение было принято для того, чтобы внести в государственный кадастр недвижимости сведений о границах между субъектами.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260527/v-taganroge-posle-raketnoy-ataki-vveli-rezhim-chs--1156365614.html
https://crimea.ria.ru/20260527/v-tuapse-iz-za-oblomkov-bpla-proizoshlo-vozgoranie-na-morskom-terminale-1156360506.html
https://crimea.ria.ru/20260527/rf-soobschila-v-obse-chto-zapad-i-moskva-nakhodyatsya-blizko-k-voennomu-konfliktu-1156395519.html
https://crimea.ria.ru/20260527/v-britanii-razrazilsya-skandal-iz-za-kryma-1156387286.html
https://crimea.ria.ru/20260527/vsu-snova-atakovali-lnr-i-udarili-po-gimnazii--est-pogibshiy-i-ranenye-1156393585.html
https://crimea.ria.ru/20260527/vsu-bolee-30-raz-pytalis-prorvat-rossiyskuyu-granitsu-1156392920.html
https://crimea.ria.ru/20260527/bezopasnost-krymskogo-mosta-v-fsb-rasskazali-o-merakh-zaschity-obekta-1156392612.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/1b/1156372380_107:0:1814:1280_1920x0_80_0_0_ed59deb6eada85eb9ff12e36fdd1452b.png
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
главное за день, новости, крым, в мире, общество
Атака на Севастополь и обращение к ООН по Старобельску: главное за день

Атака Storm Shadow на Севастополь и обращение к ООН по Старобельску – главное за день

22:57 27.05.2026
 
© МЧС СевастополяПожар на крыше здания ликвидировали севастопольские огнеборцы МЧС России
Пожар на крыше здания ликвидировали севастопольские огнеборцы МЧС России
© МЧС Севастополя
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ 27 мая – РИА Новости Крым. Севастополь подвергся атаке беспилотниками и ракетами Storm Shadow. Госдума приняла обращение к ООН из-за удара ВСУ по общежитию в Старобельске. Президент России Владимир Путин прибыл с государственным визитом в Казахстан. Армия России освободила два населенных пункта в зоне СВО. Ущерб, нанесенный новым регионам России со стороны украинских боевиков, оценили в 560 миллиардов рублей. Владимир Зеленский пожаловался президенту США Дональду Трампу на нехватку ракет для ПВО. Крым и Херсонская область утвердили административную границу
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Атака ракетами Storm Shadow на Севастополь

В ночь на среду ВСУ нанесли комбинированный удар по Севастополю. Губернатор Михаил Развожаев сообщил, что было сбито более 20 БПЛА, также город был атакован крылатыми ракетами Storm Shadow.
Пострадали два человека – пожилой мужчина и женщина. У женщины травма глаза, у мужчины перелом и закрытая черепно-мозговая травма
Повреждены 30 жилых домов, магазин и более 40 автомобилей.
Самые большие повреждения получил многоквартирный восьмиэтажный дом на улице Ластовой, 7. В квартирах выбило окна, повредило рамы и балконы, также пострадал фасад.
Позже Развожаев сообщил об обнаружении в городе контейнера со взрывчаткой, который был сброшен с БПЛА и не сдетонировал.
Машина скорой помощи и сотрудники полиции на месте происшествия. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 27.05.2026
Вчера, 11:16
В Таганроге после ракетной атаки ввели режим ЧС

Обращение в ООН из-за удара по Старобельску

Депутаты Государственной Думы России приняли обращение к ООН, международным парламентским организациям и парламентам стран мира в связи с террористической атакой киевского неонацистского режима на колледж в Старобельске.
Российские парламентарии призвали коллег, не желающих оставаться безмолвными свидетелями подобных проявлений бесчеловечности киевского режима, решительно осудить преступные действия киевской хунты.
В частности, парламентарии призвали потребовать безотлагательно прекратить предоставление военного, материального и финансового снабжения нелегитимного режима Зеленского, превращающего учебные заведения, жилые дома и больницы в объекты террора.
Туапсе
Вчера, 09:05
В Туапсе из-за обломков БПЛА произошло возгорание на морском терминале

Приезд Путина в Казахстан

Президент России Владимир Путин прибыл с трехдневным государственным визитом в Казахстан. Борт российского лидера в среду вечером приземлился в международном аэропорту имени Нурсултана Назарбаева в Астане.
Госвизит Путина в Казахстан будет проходить с 27 по 29 мая. Президент также примет участие в мероприятиях в рамках заседания Высшего евразийского экономического совета.
Логотип Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). - РИА Новости, 1920, 27.05.2026
Вчера, 20:58
Запад и Москва близки к военному конфликту: заявление РФ в ОБСЕ

Освобождение двух сел в зоне СВО

Армия России освободила два населенных пункта в зоне СВО. Подразделения группировки войск "Восток" взяли под контроль населенный пункт Воздвижевка Запорожской области, а бойцы "Севера" освободили Гранов в Харьковской области.
Как отметили в Минобороны РФ, контроль над Грановым расширяет зону безопасности в Харьковской области и создает условия для дальнейшего наступления российских сил, а освобожденная Воздвижевка в Запорожской области – это один из ключевых узлов в оборонительном рубеже ВСУ.
Британия
Вчера, 17:28
В Британии разразился скандал из-за Крыма

Ущерб новым регионам от обстрелов ВСУ

Сумма материального ущерба, который нанес киевский режим атаками на новые регионы России, составляет более 560 млрд рублей, сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.
На территории приграничных и тыловых регионов страны эта сумма составляет свыше 140 миллиардов рублей.
Эти суммы легли в материалы уголовных дел.
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 27.05.2026
Вчера, 19:27
ВСУ снова атаковали ЛНР и ударили по гимназии – есть погибший и раненые

Жалоба Зеленского Трампу

Владимир Зеленский написал письмо президенту США Дональду Трампу с просьбой нарастить поставки комплексов ПВО и ракет для них из-за растущего дефицита боеприпасов в ВСУ.
Посол Украины в США Ольга Стефанишина передала копии письма чиновникам Белого дома, спикеру Палаты представителей Майку Джонсону и другим членам Конгресса. В документе отмечается, что наихудшая ситуация сложилась с боеприпасами для систем противоракетной обороны, в частности, с ракетами PAC-3 для систем ПВО Patriot.
В тексте письма подчеркивается также недостаточность поставок вооружений Киеву за счет взносов стран-членов НАТО.
Работа пограничников на косе Арабатская стрелка
Вчера, 19:37
ВСУ более 30 раз пытались прорвать российскую границу

Утверждение админграницы между Крымом и Херсонщиной

Госсовет Крыма утвердил соглашение об установлении административной границы с Херсонской областью.
Соглашение ранее подписали глава республики Сергей Аксенов и губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
В результате заключения соглашения существующие фактические границы между субъектами не меняются, разногласий по их прохождению тоже нет. Такое решение было принято для того, чтобы внести в государственный кадастр недвижимости сведений о границах между субъектами.
Крымский мост
Вчера, 19:10
Безопасность Крымского моста: в ФСБ рассказали о мерах защиты объекта
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Главное за деньНовостиКрымВ миреОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Снова грозы: погода в Крыму в четверг
00:00Какой сегодня праздник: 28 мая
22:57Атака на Севастополь и обращение к ООН по Старобельску: главное за день
22:37Шок: иностранные журналисты с места удара ВСУ в Старобельске призвали мир не молчать
22:21СВО действительно может скоро завершиться – что будет дальше
22:07Житель Запорожской области осужден на 13 лет за перевод 20 тысяч рублей для ВСУ
21:52Прокуратура помогла севастопольскому пенсионеру вернуть деньги
21:34В Севастополе слышна стрельба и взрывы – что происходит
21:22В Старом Крыму строительство дома культуры идет с отставанием от графика
21:08В Севастополе продлили сроки приведения киосков к архитектурным нормам
20:58Запад и Москва близки к военному конфликту: заявление РФ в ОБСЕ
20:56Что предлагает туристам в Крыму новый кемпинг "Сырные скалы"
20:38Российские вузы могут вернуться к устным экзаменам из-за ИИ
20:24В Севастополе на развитие агропроизводств ветеранов СВО выделили 4 миллиона
20:11В Крыму до конца года появятся еще два оптово-логистических центра
19:52В Крым для поддержания порядка в сезон привлекут дополнительные силы МВД
19:37ВСУ более 30 раз пытались прорвать российскую границу
19:27ВСУ снова атаковали ЛНР и ударили по гимназии – есть погибший и раненые
19:10Безопасность Крымского моста: в ФСБ рассказали о мерах защиты объекта
18:51Желтые майки и красные кепки: спасатели будут дежурить на пляжах Крыма
Лента новостейМолния