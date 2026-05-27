Атака на Севастополь и обращение к ООН по Старобельску: главное за день - РИА Новости Крым, 27.05.2026

Севастополь подвергся атаке беспилотниками и ракетами Storm Shadow. Госдума приняла обращение к ООН из-за удара ВСУ по общежитию в Старобельске. Президент...

СИМФЕРОПОЛЬ 27 мая – РИА Новости Крым. Севастополь подвергся атаке беспилотниками и ракетами Storm Shadow. Госдума приняла обращение к ООН из-за удара ВСУ по общежитию в Старобельске. Президент России Владимир Путин прибыл с государственным визитом в Казахстан. Армия России освободила два населенных пункта в зоне СВО. Ущерб, нанесенный новым регионам России со стороны украинских боевиков, оценили в 560 миллиардов рублей. Владимир Зеленский пожаловался президенту США Дональду Трампу на нехватку ракет для ПВО. Крым и Херсонская область утвердили административную границуО главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Атака ракетами Storm Shadow на СевастопольВ ночь на среду ВСУ нанесли комбинированный удар по Севастополю. Губернатор Михаил Развожаев сообщил, что было сбито более 20 БПЛА, также город был атакован крылатыми ракетами Storm Shadow.Пострадали два человека – пожилой мужчина и женщина. У женщины травма глаза, у мужчины перелом и закрытая черепно-мозговая травмаПовреждены 30 жилых домов, магазин и более 40 автомобилей.Самые большие повреждения получил многоквартирный восьмиэтажный дом на улице Ластовой, 7. В квартирах выбило окна, повредило рамы и балконы, также пострадал фасад.Позже Развожаев сообщил об обнаружении в городе контейнера со взрывчаткой, который был сброшен с БПЛА и не сдетонировал.Обращение в ООН из-за удара по СтаробельскуДепутаты Государственной Думы России приняли обращение к ООН, международным парламентским организациям и парламентам стран мира в связи с террористической атакой киевского неонацистского режима на колледж в Старобельске.Российские парламентарии призвали коллег, не желающих оставаться безмолвными свидетелями подобных проявлений бесчеловечности киевского режима, решительно осудить преступные действия киевской хунты.В частности, парламентарии призвали потребовать безотлагательно прекратить предоставление военного, материального и финансового снабжения нелегитимного режима Зеленского, превращающего учебные заведения, жилые дома и больницы в объекты террора.Приезд Путина в КазахстанПрезидент России Владимир Путин прибыл с трехдневным государственным визитом в Казахстан. Борт российского лидера в среду вечером приземлился в международном аэропорту имени Нурсултана Назарбаева в Астане.Госвизит Путина в Казахстан будет проходить с 27 по 29 мая. Президент также примет участие в мероприятиях в рамках заседания Высшего евразийского экономического совета.Освобождение двух сел в зоне СВОАрмия России освободила два населенных пункта в зоне СВО. Подразделения группировки войск "Восток" взяли под контроль населенный пункт Воздвижевка Запорожской области, а бойцы "Севера" освободили Гранов в Харьковской области.Как отметили в Минобороны РФ, контроль над Грановым расширяет зону безопасности в Харьковской области и создает условия для дальнейшего наступления российских сил, а освобожденная Воздвижевка в Запорожской области – это один из ключевых узлов в оборонительном рубеже ВСУ.Ущерб новым регионам от обстрелов ВСУСумма материального ущерба, который нанес киевский режим атаками на новые регионы России, составляет более 560 млрд рублей, сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.На территории приграничных и тыловых регионов страны эта сумма составляет свыше 140 миллиардов рублей.Эти суммы легли в материалы уголовных дел.Жалоба Зеленского ТрампуВладимир Зеленский написал письмо президенту США Дональду Трампу с просьбой нарастить поставки комплексов ПВО и ракет для них из-за растущего дефицита боеприпасов в ВСУ.Посол Украины в США Ольга Стефанишина передала копии письма чиновникам Белого дома, спикеру Палаты представителей Майку Джонсону и другим членам Конгресса. В документе отмечается, что наихудшая ситуация сложилась с боеприпасами для систем противоракетной обороны, в частности, с ракетами PAC-3 для систем ПВО Patriot.В тексте письма подчеркивается также недостаточность поставок вооружений Киеву за счет взносов стран-членов НАТО.Утверждение админграницы между Крымом и ХерсонщинойГоссовет Крыма утвердил соглашение об установлении административной границы с Херсонской областью.Соглашение ранее подписали глава республики Сергей Аксенов и губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.В результате заключения соглашения существующие фактические границы между субъектами не меняются, разногласий по их прохождению тоже нет. Такое решение было принято для того, чтобы внести в государственный кадастр недвижимости сведений о границах между субъектами.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

