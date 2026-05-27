Агент украинской разведки задержан ФСБ в Рязанской области
Агент украинской разведки задержан ФСБ в Рязанской области
2026-05-27T10:10
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая - РИА Новости Крым. Силовики задержали агента украинской разведки, передававшего данные об объектах Минобороны России, ТЭК, транспорта и промышленности в Рязанской области, а также участниках СВО. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ РФ."Задержан гражданин России 1985 года рождения, причастный к разведывательной деятельности в интересах Главного управления разведки МО Украины. В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что злоумышленник в мессенджере Telegram инициативно установил и поддерживал контакт с представителем украинской разведки", - говорится в сообщении.Возбуждено уголовное дело по факту госизмены.Ранее крымчанин получил 17 лет колонии за шпионаж в пользу Украины. В течение 2024 года он осуществлял видео- и фотосъемку военных воздушных судов и воинского транспорта, собранные сведения он передавал представителю иностранного государства для использования против интересов Российской Федерации.
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), госизмена, рязанская область, новости, безопасность, главное управление разведки украины (гур)
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая - РИА Новости Крым. Силовики задержали агента украинской разведки, передававшего данные об объектах Минобороны России, ТЭК, транспорта и промышленности в Рязанской области, а также участниках СВО. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ РФ.
"Задержан гражданин России 1985 года рождения, причастный к разведывательной деятельности в интересах Главного управления разведки МО Украины. В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что злоумышленник в мессенджере Telegram инициативно установил и поддерживал контакт с представителем украинской разведки", - говорится в сообщении.

По информации ФСБ, мужчина с 2025 года собирал и передавал противнику сведения об объектах Минобороны России, транспортной промышленного и топливно-энергетического комплексов региона, а также военнослужащих, принимавших участие в специальной военной операции.

Возбуждено уголовное дело по факту госизмены.
Ранее крымчанин получил 17 лет колонии за шпионаж в пользу Украины. В течение 2024 года он осуществлял видео- и фотосъемку военных воздушных судов и воинского транспорта, собранные сведения он передавал представителю иностранного государства для использования против интересов Российской Федерации.
