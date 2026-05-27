Какой сегодня праздник: 27 мая - РИА Новости Крым, 27.05.2026
Какой сегодня праздник: 27 мая
Какой сегодня праздник: 27 мая - РИА Новости Крым, 27.05.2026
Какой сегодня праздник: 27 мая
Сегодня в России отмечают День библиотек, а в мире – День клубники. 323 года назад основан Санкт-Петербург. Еще в этот день на свет появились Айседора Дункан и... РИА Новости Крым, 27.05.2026
праздники и памятные даты
общество
новости
праздники и памятные даты, общество, новости
Какой сегодня праздник: 27 мая

Что празднуют в России и в мире 27 мая

00:00 27.05.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. Сегодня в России отмечают День библиотек, а в мире – День клубники. 323 года назад основан Санкт-Петербург. Еще в этот день на свет появились Айседора Дункан и Александр Башлачев.

Что празднуют в мире

Сегодня в России отмечают День библиотек. Праздник официально утвердили в 1995 году по инициативе Российской национальной библиотеки Владимира Зайцева в честь создания в этот день в 1795 году первой государственной общедоступной библиотеки – Императорской публичной.
В ряде стран сегодня отмечают День клубники. Ягода не только вкусная, но еще и "многофункциональная": отлично отбеливает зубы, работает как афродизиак и антидепрессант. И еще один занимательный факт – клубника является единственной в мире ягодой с семечками снаружи.
Также 27 мая – Международный день защиты от солнца, День смелых решений, в Нигерии – День детей, а в Боливии – День матери.

События

В этот день Санкт-Петербургу исполняется 323 года. Именно в этот день царем Петром I был заложен первый камень в строительстве Санкт-Петербургской крепости – ныне Петропавловской.
В 1895 году английский изобретатель Бирт Акрес запатентовал кинопроектор.
В 1956 году Советский Союз открыл полярную станцию "Пионерская" – первую внутриконтинентальную станцию в Антарктиде. На станции производился ряд наблюдений по метеорологии и другим направлениям. Первая группа зимовщиков состояла из четырех человек. Станцию закрыли в 1999 году. Сейчас она покрыта многометровым слоем льда.
В 1977 году утвержден Государственный гимн СССР, просуществовавший до распада Союза в 1991 году.

Кто родился

В 1772 году родилась знаменитая французская предсказательница Мария Ленорман, предсказавшая казнь на гильотине королеве Франции Марии-Антуанетте, насильственную смерть Марату, Робеспьеру и Сен-Жюсту, а также поражение войск Наполеона в России. За последнее была выслана из Франции.
В 1887 году родилась знаменитая американская танцовщица Айседора Дункан – основоположница свободного танца, жена поэта Сергея Есенина.
103 года исполняется со дня рождения американского государственного деятеля, дипломата Генри Киссинджера. В 70-х годах прошлого века Киссинджер занимал пост Госсекретаря США, был инициатором и исполнителем политики разрядки в отношениях Штатов и Советского Союза, организовал начало американо-китайских отношений , а также заключил Парижское мирное соглашение, которое должно было завершить войну во Вьетнаме. Являлся лауреатом Нобелевской премии мира, доктором Дипломатической академии МИД России.
В 1932 году родился советский боксер, олимпийский чемпион и двукратный чемпион Европы Геннадий Шатков.
27 мая 1962-го – дата рождения русского поэта и исполнителя собственных песен Александра Башлачева – одного из основоположников советского андеграунда.
Также в этот день родились советский разведчик и автор шпионских романов Михаил Любимов, летчик-космонавт Александр Волков, русский писатель Андрей Битов, английский актер Пол Беттани, российская актриса и телеведущая Мария Шукшина.
