https://crimea.ria.ru/20260527/Kakoy-segodnya-prazdnik-27-maya-1118321938.html

Какой сегодня праздник: 27 мая

Какой сегодня праздник: 27 мая - РИА Новости Крым, 27.05.2026

Какой сегодня праздник: 27 мая

Сегодня в России отмечают День библиотек, а в мире – День клубники. 323 года назад основан Санкт-Петербург. Еще в этот день на свет появились Айседора Дункан и... РИА Новости Крым, 27.05.2026

2026-05-27T00:00

2026-05-27T00:00

2026-05-27T00:00

праздники и памятные даты

общество

новости

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110018/91/1100189183_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1a69a7f9624bc1395238d83ef67d7615.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. Сегодня в России отмечают День библиотек, а в мире – День клубники. 323 года назад основан Санкт-Петербург. Еще в этот день на свет появились Айседора Дункан и Александр Башлачев.Что празднуют в миреСегодня в России отмечают День библиотек. Праздник официально утвердили в 1995 году по инициативе Российской национальной библиотеки Владимира Зайцева в честь создания в этот день в 1795 году первой государственной общедоступной библиотеки – Императорской публичной.В ряде стран сегодня отмечают День клубники. Ягода не только вкусная, но еще и "многофункциональная": отлично отбеливает зубы, работает как афродизиак и антидепрессант. И еще один занимательный факт – клубника является единственной в мире ягодой с семечками снаружи.Также 27 мая – Международный день защиты от солнца, День смелых решений, в Нигерии – День детей, а в Боливии – День матери.СобытияВ этот день Санкт-Петербургу исполняется 323 года. Именно в этот день царем Петром I был заложен первый камень в строительстве Санкт-Петербургской крепости – ныне Петропавловской.В 1895 году английский изобретатель Бирт Акрес запатентовал кинопроектор.В 1956 году Советский Союз открыл полярную станцию "Пионерская" – первую внутриконтинентальную станцию в Антарктиде. На станции производился ряд наблюдений по метеорологии и другим направлениям. Первая группа зимовщиков состояла из четырех человек. Станцию закрыли в 1999 году. Сейчас она покрыта многометровым слоем льда.В 1977 году утвержден Государственный гимн СССР, просуществовавший до распада Союза в 1991 году.Кто родилсяВ 1772 году родилась знаменитая французская предсказательница Мария Ленорман, предсказавшая казнь на гильотине королеве Франции Марии-Антуанетте, насильственную смерть Марату, Робеспьеру и Сен-Жюсту, а также поражение войск Наполеона в России. За последнее была выслана из Франции.В 1887 году родилась знаменитая американская танцовщица Айседора Дункан – основоположница свободного танца, жена поэта Сергея Есенина.103 года исполняется со дня рождения американского государственного деятеля, дипломата Генри Киссинджера. В 70-х годах прошлого века Киссинджер занимал пост Госсекретаря США, был инициатором и исполнителем политики разрядки в отношениях Штатов и Советского Союза, организовал начало американо-китайских отношений , а также заключил Парижское мирное соглашение, которое должно было завершить войну во Вьетнаме. Являлся лауреатом Нобелевской премии мира, доктором Дипломатической академии МИД России.В 1932 году родился советский боксер, олимпийский чемпион и двукратный чемпион Европы Геннадий Шатков.27 мая 1962-го – дата рождения русского поэта и исполнителя собственных песен Александра Башлачева – одного из основоположников советского андеграунда.Также в этот день родились советский разведчик и автор шпионских романов Михаил Любимов, летчик-космонавт Александр Волков, русский писатель Андрей Битов, английский актер Пол Беттани, российская актриса и телеведущая Мария Шукшина.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20231130/pridumal-razryadku-i-chelnochnuyu-diplomatiyu-chem-izvesten-genri-kissindzher-1133200369.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

праздники и памятные даты, общество, новости