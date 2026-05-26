Рейтинг@Mail.ru
Землетрясение произошло у берегов Сочи - РИА Новости Крым, 26.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260526/zemletryasenie-proizoshlo-u-beregov-sochi-1156343671.html
Землетрясение произошло у берегов Сочи
Землетрясение произошло у берегов Сочи - РИА Новости Крым, 26.05.2026
Землетрясение произошло у берегов Сочи
У берегов Сочи произошло землетрясение магнитудой 3.9, сообщает Европейский Средиземноморский сейсмологический центр. РИА Новости Крым, 26.05.2026
2026-05-26T15:32
2026-05-26T15:39
землетрясение
сочи
черное море
европейский средиземноморский сейсмологический центр
сейсмология
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/06/1153759016_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_bf8ad8a2753d714027f4ef98d71625c7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая - РИА Новости Крым. У берегов Сочи произошло землетрясение магнитудой 3.9, сообщает Европейский Средиземноморский сейсмологический центр. 20 апреля в Сочи произошло землетрясение магнитудой 3.7. Происшествие не повлияло на работу инфраструктурных и социальных объектов, пострадавших нет.Как рассказал РИА Новости Крым заведующий кафедрой факультета географии, геоэкологии и туризма Крымского федерального университета имени Вернадского Борис Вахрушев, сейсмологи регулярно фиксируют подземные толчки на территории Краснодарского края, а также Крымского полуострова, поскольку они находятся на стыке огромных тектонических плит. Он добавил, что бояться небольших, но регулярных подземных толчков в этой сейсмической зоне не стоит. Таким образом происходит снятие напряжения в земной коре, существенно снижая вероятность серьезных землетрясений.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:У берегов Крыма обнаружены три района с метановыми "факелами"Землетрясение в Крыму может привести к выбросу метана в море – ученыеОт Алушты до Севастополя Южный берег содрогнулся
сочи
черное море
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/06/1153759016_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_17f1783261237a77a3d5cc972bc2e180.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
землетрясение, сочи, черное море, европейский средиземноморский сейсмологический центр, сейсмология
Землетрясение произошло у берегов Сочи

У берегов Сочи произошло землетрясение магнитудой 3.9

15:32 26.05.2026 (обновлено: 15:39 26.05.2026)
 
© РИА НовостиЗемлетрясение в Сочи
Землетрясение в Сочи - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
© РИА Новости
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая - РИА Новости Крым. У берегов Сочи произошло землетрясение магнитудой 3.9, сообщает Европейский Средиземноморский сейсмологический центр.
По данным сейсмологов, эпицентр находился в 27 км от Сочи и в 187 км от Краснодара. Землетрясение произошло в 15.08 на глубине 35 км.
20 апреля в Сочи произошло землетрясение магнитудой 3.7. Происшествие не повлияло на работу инфраструктурных и социальных объектов, пострадавших нет.
Как рассказал РИА Новости Крым заведующий кафедрой факультета географии, геоэкологии и туризма Крымского федерального университета имени Вернадского Борис Вахрушев, сейсмологи регулярно фиксируют подземные толчки на территории Краснодарского края, а также Крымского полуострова, поскольку они находятся на стыке огромных тектонических плит. Он добавил, что бояться небольших, но регулярных подземных толчков в этой сейсмической зоне не стоит. Таким образом происходит снятие напряжения в земной коре, существенно снижая вероятность серьезных землетрясений.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
У берегов Крыма обнаружены три района с метановыми "факелами"
Землетрясение в Крыму может привести к выбросу метана в море – ученые
От Алушты до Севастополя Южный берег содрогнулся
 
ЗемлетрясениеСочиЧерное мореЕвропейский средиземноморский сейсмологический центрСейсмология
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:46Украинские БПЛА атакуют авто в Херсонской области - людей призывают к осторожности
17:40Семь основ дружбы: что обсудят Путин и Токаев на встрече в Астане
17:24"Глоток свежего воздуха": в новых регионах оценили помощь Крыма
17:07В России предупредили о росте рисков войны между ядерными державами
16:50Кто составляет кадровый резерв операторов БПЛА в Крыму
16:42В Севастополе автобус врезался в легковушку и опрокинулся
16:35Госдума запретила депортацию иностранцев-военных в рядах ВС РФ
16:22В Крым из Москвы запускают еще один двухэтажный скорый поезд
16:10В Севастополе последний звонок прозвенел для 7,5 тысяч выпускников
16:01Священники разных конфессий в зоне СВО помогают людям всех национальностей
15:52Шестеро детей с обрушившегося в Севастополе балкона остаются в больницах
15:41Аксаков ожидает снижения ключевой ставки Центробанка
15:32Землетрясение произошло у берегов Сочи
15:29В окопах все национальности русские – участники СВО о единстве народов
15:25В Крыму из-за надвигающегося шторма возможны перебои со светом
15:10В России есть наработки по вакцине от нового штамма Эболы - Мурашко
15:00Крым может стать примером добрососедства - мнение
14:52Авария оставила без света часть Судака
14:44Госдума одобрила арест имущества релокантов за преступления против России
14:20Стало известно имя нового бизнес-омбудсмена в России
Лента новостейМолния