Землетрясение произошло у берегов Сочи

У берегов Сочи произошло землетрясение магнитудой 3.9, сообщает Европейский Средиземноморский сейсмологический центр. РИА Новости Крым, 26.05.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая - РИА Новости Крым. У берегов Сочи произошло землетрясение магнитудой 3.9, сообщает Европейский Средиземноморский сейсмологический центр. 20 апреля в Сочи произошло землетрясение магнитудой 3.7. Происшествие не повлияло на работу инфраструктурных и социальных объектов, пострадавших нет.Как рассказал РИА Новости Крым заведующий кафедрой факультета географии, геоэкологии и туризма Крымского федерального университета имени Вернадского Борис Вахрушев, сейсмологи регулярно фиксируют подземные толчки на территории Краснодарского края, а также Крымского полуострова, поскольку они находятся на стыке огромных тектонических плит. Он добавил, что бояться небольших, но регулярных подземных толчков в этой сейсмической зоне не стоит. Таким образом происходит снятие напряжения в земной коре, существенно снижая вероятность серьезных землетрясений.

