https://crimea.ria.ru/20260526/zemletryasenie-proizoshlo-u-beregov-sochi-1156343671.html
Землетрясение произошло у берегов Сочи
Землетрясение произошло у берегов Сочи - РИА Новости Крым, 26.05.2026
Землетрясение произошло у берегов Сочи
У берегов Сочи произошло землетрясение магнитудой 3.9, сообщает Европейский Средиземноморский сейсмологический центр. РИА Новости Крым, 26.05.2026
2026-05-26T15:32
2026-05-26T15:32
2026-05-26T15:39
землетрясение
сочи
черное море
европейский средиземноморский сейсмологический центр
сейсмология
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/06/1153759016_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_bf8ad8a2753d714027f4ef98d71625c7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая - РИА Новости Крым. У берегов Сочи произошло землетрясение магнитудой 3.9, сообщает Европейский Средиземноморский сейсмологический центр. 20 апреля в Сочи произошло землетрясение магнитудой 3.7. Происшествие не повлияло на работу инфраструктурных и социальных объектов, пострадавших нет.Как рассказал РИА Новости Крым заведующий кафедрой факультета географии, геоэкологии и туризма Крымского федерального университета имени Вернадского Борис Вахрушев, сейсмологи регулярно фиксируют подземные толчки на территории Краснодарского края, а также Крымского полуострова, поскольку они находятся на стыке огромных тектонических плит. Он добавил, что бояться небольших, но регулярных подземных толчков в этой сейсмической зоне не стоит. Таким образом происходит снятие напряжения в земной коре, существенно снижая вероятность серьезных землетрясений.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:У берегов Крыма обнаружены три района с метановыми "факелами"Землетрясение в Крыму может привести к выбросу метана в море – ученыеОт Алушты до Севастополя Южный берег содрогнулся
сочи
черное море
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/06/1153759016_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_17f1783261237a77a3d5cc972bc2e180.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
землетрясение, сочи, черное море, европейский средиземноморский сейсмологический центр, сейсмология
Землетрясение произошло у берегов Сочи
У берегов Сочи произошло землетрясение магнитудой 3.9
15:32 26.05.2026 (обновлено: 15:39 26.05.2026)