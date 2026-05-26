Зачем США ударили по Ирану во время режима прекращения огня – мнение - РИА Новости Крым, 26.05.2026
Зачем США ударили по Ирану во время режима прекращения огня – мнение
Зачем США ударили по Ирану во время режима прекращения огня – мнение

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости Крым. Очередной удар США по Ирану и одновременно заявление о том, что режим прекращения огня продолжает действовать, невозможно объяснить логикой в рамках здравого смысла. Оценивать происходящее следует через призму целей ограниченного круга лиц в Штатах, в том числе президента Дональда Трампа, действующих ради собственного обогащения и пиара. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил политолог, ведущий научный сотрудник Института стран СНГ Александр Дудчак.
Центральное командование США заявило, что американские военные нанесли удары на юге Ирана "в целях самообороны... чтобы защитить своих военнослужащих от угроз со стороны иранских вооруженных сил". При этом утверждалось, что объявленный ранее режим прекращения огня сохраняется.
"Это уже четвертый или пятый раз, когда происходят вот такие события, когда Трамп (Дональд, президент США – ред.) делает заявление накануне, они (Штаты – ред.) говорят, что практически обо всем договорились, остались некоторые нюансы, хотя иранская сторона говорит несколько по-иному... Получается, что теперь опять после снижения цены на нефть она пойдет рост", – сказал эксперт.
По его мнению, в экономических и политических выгодах только и следует искать объяснение подобным действиям США, но никак не в логике и не в здравом смысле.
"Похоже на то, что в своих действиях американцы руководствуются исключительно соображениями личного обогащения и политического пиара. Иначе это не объяснить. Мы все время ссылаемся на какой-то здравый смысл, на логику, но с этой точки зрения такие действия оправдать невозможно", – сказал гость эфира.
Но все становится более-менее понятно, если на происходящее смотреть через призму устремлений ограниченного круга лиц в США к обогащению, а также через пиар, который очень нужен сейчас Трампу, поскольку ситуация у него внутри государства непростая, добавил он.
Общаться с таким врагом, как США, который юлит и не держит слово, Ирану сегодня очень сложно, отметил Дудчак. И пока, по мнению политолога, не видно перспектив того, что можно прекратить этот конфликт, хотя для американцев это даже более критично, чем для иранцев, и приблизить свою победу Вашингтон бы хотел любой ценой.
"И они (американцы – ред.) даже говорят: "Знаете, так сложны переговоры, мы не можем напрямую общаться с духовным лидером, как бы нам это установить?" И, по-моему, они опять врут наглейшим образом. Просто им интересно, где же находится духовный лидер. Если они бы узнали место его нахождения и имели возможность убить его, они бы его убили", – подытожил эксперт.
