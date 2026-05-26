Воздушную тревогу в Севастополе отменили
В Севастополе выключили сирены – сигнал воздушной тревоги в регионе отменен. Людям разрешили выходить из укрытий. Об этом сообщил губернатор региона Михаил... РИА Новости Крым, 26.05.2026
2026-05-26T20:02
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе выключили сирены – сигнал воздушной тревоги в регионе отменен. Людям разрешили выходить из укрытий. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев в своем канале в Mакс.Сирены воздушной тревоги в городе выключают после соответствующего сигнала от военных: информация об этом звучит по телеканалам и радио.При этом в городе изменен порядок подачи сигнала о воздушной тревоге. Теперь он звучит три раза и затем прекращается. Это не означает, что угроза миновала. Такое решение принято для того, чтобы громкий и продолжительный звук сирены не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп. Губернатор призвал горожан следить за сообщениями об отбое воздушной тревоги и не пренебрегать мерами безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
