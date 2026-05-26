Воздушная тревога – в Севастополе звучат сирены
В Севастополе объявили воздушную тревогу и включили сирены. Губернатор Михаил Развожаев призвал жителей и гостей города срочно пройти в укрытия. РИА Новости Крым, 26.05.2026
2026-05-26T19:47
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе объявили воздушную тревогу и включили сирены. Губернатор Михаил Развожаев призвал жителей и гостей города срочно пройти в укрытия.Во время воздушной тревоги общественный наземный и морской транспорт прекращает перевозку пассажиров. Автобусы и троллейбусы доезжают до ближайшей остановки или "кармана", чтобы люди могли выйти и проследовать в ближайшее укрытие.При звуках серен всем необходимо проследовать в убежища, заглубленные помещения и другие сооружения подземного пространства. Тем, кто находится в жилищах и зданиях, следует закрыть окна, занять безопасное положение в комнате с несущими стенами, перекрыть газ, воду и отключить электричество.Ранее Развожаев предупреждал об изменении порядка подачи сигнала о воздушной тревоге. Теперь он будет звучать три раза и затем прекращаться. Это не означает, что угроза миновала. Такое решение принято для того, чтобы громкий и продолжительный звук сирены не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп. Губернатор призвал горожан следить за сообщениями об отбое воздушной тревоги и не пренебрегать мерами безопасности.
