Воздушная тревога – в Севастополе звучат сирены

В Севастополе объявили воздушную тревогу и включили сирены. Губернатор Михаил Развожаев призвал жителей и гостей города срочно пройти в укрытия. РИА Новости Крым, 26.05.2026

2026-05-26T19:47

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе объявили воздушную тревогу и включили сирены. Губернатор Михаил Развожаев призвал жителей и гостей города срочно пройти в укрытия.Во время воздушной тревоги общественный наземный и морской транспорт прекращает перевозку пассажиров. Автобусы и троллейбусы доезжают до ближайшей остановки или "кармана", чтобы люди могли выйти и проследовать в ближайшее укрытие.При звуках серен всем необходимо проследовать в убежища, заглубленные помещения и другие сооружения подземного пространства. Тем, кто находится в жилищах и зданиях, следует закрыть окна, занять безопасное положение в комнате с несущими стенами, перекрыть газ, воду и отключить электричество.Ранее Развожаев предупреждал об изменении порядка подачи сигнала о воздушной тревоге. Теперь он будет звучать три раза и затем прекращаться. Это не означает, что угроза миновала. Такое решение принято для того, чтобы громкий и продолжительный звук сирены не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп. Губернатор призвал горожан следить за сообщениями об отбое воздушной тревоги и не пренебрегать мерами безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

