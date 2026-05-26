ВКС России получили новую партию истребителей Су-35С

Объединенная авиастроительная корпорация госкорпорации "Ростех" передала Воздушно-космическим силам России партию новых многофункциональных истребителей Су-35С... РИА Новости Крым, 26.05.2026

2026-05-26T08:53

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости Крым. Объединенная авиастроительная корпорация госкорпорации "Ростех" передала Воздушно-космическим силам России партию новых многофункциональных истребителей Су-35С поколения 4++. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации.Отмечается, что машины были протестированы в различных рабочих режимах летчиками Министерства обороны РФ и совершили перелет на аэродром базирования."Су-35С – это маневренный многофункциональный истребитель. Данная техника работает без нареканий, экипажу удобно ею управлять", – рассказал летчик Су-35С Воздушно-космических сил России.Он уточнил, что при помощи Су-35С производится разведка, вскрываются позиции противника на значительной глубине от линии боевого соприкосновения.Истребитель Су-35С предназначен для завоевания превосходства в воздухе, а также для поражения объектов наземной инфраструктуры, расположенных на значительном удалении от аэродрома базирования, добавили в пресс-службе Ростеха.Ростех также разработал линейку "умных" камер для поиска целей беспилотниками, роботизированными наземными платформами, БЭКами или военными кораблями в любое время суток.Министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что армия России только в январе 2026 года получила более 10 тысяч единиц вооружений и около 2 миллионов средств поражения. А в течение первого полугодия планируется поставка более 310 тысяч образцов техники и около 21 миллиона средств поражения.Также председатель правительства Михаил Мишустин сообщал, что поставки отдельных востребованных образцов вооружений и техники для российских воинских подразделений в зоне специальной военной операции выросли на десятки процентов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Уникальную самозатягивающуюся сеть против дронов создали в РоссииРостех передал армии России партию Су-35ССосредоточенный удар: в России испытали новую технологию применения БПЛА

воздушно-космические силы (вкс), армия и флот, вооруженные силы россии, су-35с, самолет, ростех, новости