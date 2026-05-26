ВКС России получили новую партию истребителей Су-35С

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости Крым. Объединенная авиастроительная корпорация госкорпорации "Ростех" передала Воздушно-космическим силам России партию новых многофункциональных истребителей Су-35С поколения 4++. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации.
Отмечается, что машины были протестированы в различных рабочих режимах летчиками Министерства обороны РФ и совершили перелет на аэродром базирования.
"Су-35С – это маневренный многофункциональный истребитель. Данная техника работает без нареканий, экипажу удобно ею управлять", – рассказал летчик Су-35С Воздушно-космических сил России.
По его словам, на данном самолете выполняются различные задачи: перехват воздушных целей на дальних подступах, прикрытие ударных групп и наземных объектов, уничтожение беспилотных летательных аппаратов, а также нанесение точных ударов по наземным и надводным целям высокоточным оружием.
Он уточнил, что при помощи Су-35С производится разведка, вскрываются позиции противника на значительной глубине от линии боевого соприкосновения.
Истребитель Су-35С предназначен для завоевания превосходства в воздухе, а также для поражения объектов наземной инфраструктуры, расположенных на значительном удалении от аэродрома базирования, добавили в пресс-службе Ростеха.
Ростех также разработал линейку "умных" камер для поиска целей беспилотниками, роботизированными наземными платформами, БЭКами или военными кораблями в любое время суток.
Министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что армия России только в январе 2026 года получила более 10 тысяч единиц вооружений и около 2 миллионов средств поражения. А в течение первого полугодия планируется поставка более 310 тысяч образцов техники и около 21 миллиона средств поражения.
Также председатель правительства Михаил Мишустин сообщал, что поставки отдельных востребованных образцов вооружений и техники для российских воинских подразделений в зоне специальной военной операции выросли на десятки процентов.
