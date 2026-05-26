В Ялте за разбойное нападение задержана пара из Кубани

В Ялте за разбойное нападение задержана пара из Кубани - РИА Новости Крым, 26.05.2026

2026-05-26T11:43

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости Крым. В Ялте правоохранители задержали мужчину и женщину из Краснодарского края, которых подозревают в избиении и ограблении 68-летней пенсионерки. Об этом сообщили в региональном МВД.Отмечается, что потерпевшая сама обратилась в дежурную часть полиции. По ее словам, двое малознакомых людей вечером ворвались в ее квартиру, избили хозяйку и похитили имущество на общую сумму 65 тысяч рублей.По информации правоохранителей, пара приехала в Крым для трудоустройства. Некоторое время они исправно платили за жилье, но затем перестали вносить арендную плату. Впоследствии между потерпевшей и жильцами произошла ссора. В итоге пара решила похитить мобильный телефон, золотую цепочку, 12 тысяч рублей наличными, а также банковскую карту, на счете которой находилось 50 тысяч рублей.Похищенный мобильный телефон выбросили в море, а ювелирное изделие сдали в ломбард. Полученные от продажи цепочки 50 тысяч рублей, а также украденные наличные средства были полностью потрачены.Возбуждено уголовное дело. Приезжим из Краснодарского края гражданам грозит до 7 лет лишения свободы.Ранее сообщалось, что жительница Севастополя может получить до пяти лет заключения за кражу денег и драгоценностей у своих подруг. Ее подозревают в двух эпизодах, причиненный ущерб – больше 300 тысяч рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе сотрудница маркетплейса похитила товар на 300 тысяч рублейВ Севастополе дамский угодник вынес из магазина семь бутылок вискиБесплатные обновки: в Крыму супруги вынесли из ТЦ одежду на 130 тысяч

