В Ялте за разбойное нападение задержана пара из Кубани
В Ялте за разбойное нападение задержана пара из Кубани
2026-05-26T11:43
В Ялте за разбойное нападение задержана пара из Кубани

11:43 26.05.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости Крым. В Ялте правоохранители задержали мужчину и женщину из Краснодарского края, которых подозревают в избиении и ограблении 68-летней пенсионерки. Об этом сообщили в региональном МВД.
Отмечается, что потерпевшая сама обратилась в дежурную часть полиции. По ее словам, двое малознакомых людей вечером ворвались в ее квартиру, избили хозяйку и похитили имущество на общую сумму 65 тысяч рублей.
"Подозреваемые были задержаны по горячим следам в Алуште. Установлены личности злоумышленников, ранее судимый 29-летний мужчина и 43-летняя женщина - оба жители Краснодарского края", - говорится в сообщении.
По информации правоохранителей, пара приехала в Крым для трудоустройства. Некоторое время они исправно платили за жилье, но затем перестали вносить арендную плату. Впоследствии между потерпевшей и жильцами произошла ссора. В итоге пара решила похитить мобильный телефон, золотую цепочку, 12 тысяч рублей наличными, а также банковскую карту, на счете которой находилось 50 тысяч рублей.
Похищенный мобильный телефон выбросили в море, а ювелирное изделие сдали в ломбард. Полученные от продажи цепочки 50 тысяч рублей, а также украденные наличные средства были полностью потрачены.
Возбуждено уголовное дело. Приезжим из Краснодарского края гражданам грозит до 7 лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что жительница Севастополя может получить до пяти лет заключения за кражу денег и драгоценностей у своих подруг. Ее подозревают в двух эпизодах, причиненный ущерб – больше 300 тысяч рублей.
