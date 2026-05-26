https://crimea.ria.ru/20260526/v-yalte-za-razboynoe-napadenie-zaderzhana-para-iz-kubani-1156331400.html
В Ялте за разбойное нападение задержана пара из Кубани
В Ялте за разбойное нападение задержана пара из Кубани - РИА Новости Крым, 26.05.2026
В Ялте за разбойное нападение задержана пара из Кубани
В Ялте правоохранители задержали мужчину и женщину из Краснодарского края, которых подозревают в избиении и ограблении 68-летней пенсионерки. Об этом сообщили в РИА Новости Крым, 26.05.2026
2026-05-26T11:43
2026-05-26T11:43
2026-05-26T11:43
крым
новости крыма
ялта
разбой
мвд по республике крым
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/15/1122725032_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_86a0d9b68d7b5fcc0460d64a6ec454a5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости Крым. В Ялте правоохранители задержали мужчину и женщину из Краснодарского края, которых подозревают в избиении и ограблении 68-летней пенсионерки. Об этом сообщили в региональном МВД.Отмечается, что потерпевшая сама обратилась в дежурную часть полиции. По ее словам, двое малознакомых людей вечером ворвались в ее квартиру, избили хозяйку и похитили имущество на общую сумму 65 тысяч рублей.По информации правоохранителей, пара приехала в Крым для трудоустройства. Некоторое время они исправно платили за жилье, но затем перестали вносить арендную плату. Впоследствии между потерпевшей и жильцами произошла ссора. В итоге пара решила похитить мобильный телефон, золотую цепочку, 12 тысяч рублей наличными, а также банковскую карту, на счете которой находилось 50 тысяч рублей.Похищенный мобильный телефон выбросили в море, а ювелирное изделие сдали в ломбард. Полученные от продажи цепочки 50 тысяч рублей, а также украденные наличные средства были полностью потрачены.Возбуждено уголовное дело. Приезжим из Краснодарского края гражданам грозит до 7 лет лишения свободы.Ранее сообщалось, что жительница Севастополя может получить до пяти лет заключения за кражу денег и драгоценностей у своих подруг. Ее подозревают в двух эпизодах, причиненный ущерб – больше 300 тысяч рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе сотрудница маркетплейса похитила товар на 300 тысяч рублейВ Севастополе дамский угодник вынес из магазина семь бутылок вискиБесплатные обновки: в Крыму супруги вынесли из ТЦ одежду на 130 тысяч
крым
ялта
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/15/1122725032_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_18e6a02940be3f4667e43864102592a6.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, новости крыма, ялта, разбой, мвд по республике крым
В Ялте за разбойное нападение задержана пара из Кубани
Пара из Кубани совершила разбойное нападение на жительницу Ялты - МВД
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости Крым. В Ялте правоохранители задержали мужчину и женщину из Краснодарского края, которых подозревают в избиении и ограблении 68-летней пенсионерки. Об этом сообщили в региональном МВД.
Отмечается, что потерпевшая сама обратилась в дежурную часть полиции. По ее словам, двое малознакомых людей вечером ворвались в ее квартиру, избили хозяйку и похитили имущество на общую сумму 65 тысяч рублей.
"Подозреваемые были задержаны по горячим следам в Алуште. Установлены личности злоумышленников, ранее судимый 29-летний мужчина и 43-летняя женщина - оба жители Краснодарского края", - говорится в сообщении.
По информации правоохранителей, пара приехала в Крым для трудоустройства. Некоторое время они исправно платили за жилье, но затем перестали вносить арендную плату. Впоследствии между потерпевшей и жильцами произошла ссора. В итоге пара решила похитить мобильный телефон, золотую цепочку, 12 тысяч рублей наличными, а также банковскую карту, на счете которой находилось 50 тысяч рублей.
Похищенный мобильный телефон выбросили в море, а ювелирное изделие сдали в ломбард. Полученные от продажи цепочки 50 тысяч рублей, а также украденные наличные средства были полностью потрачены.
Возбуждено уголовное дело. Приезжим из Краснодарского края гражданам грозит до 7 лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что жительница Севастополя может получить до пяти лет заключения
за кражу денег и драгоценностей у своих подруг. Ее подозревают в двух эпизодах, причиненный ущерб – больше 300 тысяч рублей.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: