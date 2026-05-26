В Севастополе снизили налоговые ставки для бизнеса – кому и на сколько

В Севастополе владельцев открытых кафе на весь 2026 год освободили от платы по договорам и снизили налоговые ставки по упрощенной системе налогообложения.

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе владельцев открытых кафе на весь 2026 год освободили от платы по договорам и снизили налоговые ставки по упрощенной системе налогообложения. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Он поздравил представителей местного бизнеса с Днем российского предпринимательства, отметив, что Севастополь развивается, несмотря на все ограничения."У нас уже больше 25 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства и около 46 тысяч самозанятых. Вы делаете город живым", – сообщил губернатор.Развожаев также поблагодарил тех, кто совмещает бизнес с ответственностью и инвестирует в модернизацию и бережливые технологии, а также поддерживает ветеранов и их семьи в трудной ситуации. "Ваш пример делает город крепче и человечнее", – подчеркнул он.В правительстве города в этот день сообщили, что все социальные обязательства по итогам исполнения бюджета Севастополя за 2025 год выполнены.Кроме того, на социально-культурную сферу направили 38 миллиардов рублей, из них 15,1 млрд – на образование, 11,9 млрд – на социальную политику и 7,5 млрд – на здравоохранение."Поддержка участников СВО и членов их семей составила более 2,1 миллиарда рублей", – подчеркнули в правительстве города.При этом собственные налоговые и неналоговые доходы за год выросли на 22% по сравнению с 2024 годом: это плюс 8,2 миллиарда рублей, их доля впервые достигла 52%, подчеркнули власти.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

