В Севастополе последний звонок прозвенел для 7,5 тысяч выпускников
В Севастополе школу заканчивают 5 450 девятиклассников и 1 984 одиннадцатиклассника

16:10 26.05.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе последний звонок прозвенел для 7,5 тысяч выпускников, это девятиклассники и одиннадцатиклассники. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
"В севастопольских школах сегодня прозвенели последние звонки. В этом году школу заканчивают 5 450 девятиклассников и 1 984 одиннадцатиклассника. Ребята, в школьные годы рядом с вами всегда были учителя и родители — люди, которые поддерживали, переживали, помогали поверить в себя. Благодарю всех педагогов Севастополя за труд, терпение, заботу и любовь, которую вы дарили нашим детям", - сказал он.
Губернатор пожелал выпускникам успешно сдать экзамены и найти свое дело, а также призвал их никогда не забывать родную школу и Севастополь.
"Не бойтесь выбирать свой путь, ставить перед собой большие цели, пробовать, ошибаться, идти вперед. Самое главное — сохраняйте в себе порядочность, уважение к людям, любовь к своей семье, к своему городу и своей стране. Уверен, у вас все получится", - заключил он.
