https://crimea.ria.ru/20260526/v-sevastopole-posledniy-zvonok-prozvenel-dlya-75-tysyach-vypusknikov-1156345094.html
В Севастополе последний звонок прозвенел для 7,5 тысяч выпускников
В Севастополе последний звонок прозвенел для 7,5 тысяч выпускников - РИА Новости Крым, 26.05.2026
В Севастополе последний звонок прозвенел для 7,5 тысяч выпускников
В Севастополе последний звонок прозвенел для 7,5 тысяч выпускников, это девятиклассники и одиннадцатиклассники. Об этом сообщил губернатор региона Михаил... РИА Новости Крым, 26.05.2026
2026-05-26T16:10
2026-05-26T16:10
2026-05-26T16:10
крым
новости крыма
севастополь
новости севастополя
михаил развожаев
последний звонок
образование в крыму и севастополе
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/1a/1156344945_0:101:1920:1181_1920x0_80_0_0_e43416ccfe8b1e13cab60fef030515b9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе последний звонок прозвенел для 7,5 тысяч выпускников, это девятиклассники и одиннадцатиклассники. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Губернатор пожелал выпускникам успешно сдать экзамены и найти свое дело, а также призвал их никогда не забывать родную школу и Севастополь."Не бойтесь выбирать свой путь, ставить перед собой большие цели, пробовать, ошибаться, идти вперед. Самое главное — сохраняйте в себе порядочность, уважение к людям, любовь к своей семье, к своему городу и своей стране. Уверен, у вас все получится", - заключил он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260428/letnie-kanikuly-kogda-shkolniki-uydut-otdykhat-1155565904.html
крым
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/1a/1156344945_107:0:1815:1281_1920x0_80_0_0_aa2d67c0fae8f7ae14cf4e70d8901848.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, новости крыма, севастополь, новости севастополя, михаил развожаев, последний звонок, образование в крыму и севастополе
В Севастополе последний звонок прозвенел для 7,5 тысяч выпускников
В Севастополе школу заканчивают 5 450 девятиклассников и 1 984 одиннадцатиклассника
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе последний звонок прозвенел для 7,5 тысяч выпускников, это девятиклассники и одиннадцатиклассники. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
"В севастопольских школах сегодня прозвенели последние звонки. В этом году школу заканчивают 5 450 девятиклассников и 1 984 одиннадцатиклассника. Ребята, в школьные годы рядом с вами всегда были учителя и родители — люди, которые поддерживали, переживали, помогали поверить в себя. Благодарю всех педагогов Севастополя за труд, терпение, заботу и любовь, которую вы дарили нашим детям", - сказал он.
Губернатор пожелал выпускникам успешно сдать экзамены и найти свое дело, а также призвал их никогда не забывать родную школу и Севастополь.
"Не бойтесь выбирать свой путь, ставить перед собой большие цели, пробовать, ошибаться, идти вперед. Самое главное — сохраняйте в себе порядочность, уважение к людям, любовь к своей семье, к своему городу и своей стране. Уверен, у вас все получится", - заключил он.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.