Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе громко - власти просят горожан не паниковать - РИА Новости Крым, 26.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260526/v-sevastopole-gromko---vlasti-prosyat-gorozhan-ne-panikovat-1156332717.html
В Севастополе громко - власти просят горожан не паниковать
В Севастополе громко - власти просят горожан не паниковать - РИА Новости Крым, 26.05.2026
В Севастополе громко - власти просят горожан не паниковать
В Севастополе во вторник военные проводят тренировки флота, до позднего вечера будут слышны громкие звуки. Об этом предупредил губернатор региона Михаил... РИА Новости Крым, 26.05.2026
2026-05-26T12:15
2026-05-26T12:15
крым
новости крыма
севастополь
новости севастополя
учения
безопасность республики крым и севастополя
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/12/1151013410_0:269:1280:989_1920x0_80_0_0_98e6887240a6f72ef707ddc39789da94.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе во вторник военные проводят тренировки флота, до позднего вечера будут слышны громкие звуки. Об этом предупредил губернатор региона Михаил Развожаев.Военные будут отрабатывать стрельбы из различных видов оружия, также запланировано гранатометание и реактивное бомбометание.Накануне в Севастополе также в течение всего дня флот проводил учения с громкими звуками взрывов и стрельбы.В Крыму и Севастополе регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заблаговременно информируют об этом население. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/12/1151013410_35:262:1244:1169_1920x0_80_0_0_89ca74e19bdcbdb98228442327b4c4aa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, севастополь, новости севастополя, учения, безопасность республики крым и севастополя
В Севастополе громко - власти просят горожан не паниковать

В Севастополе военные тренируются ликвидировать диверсантов - слышны взрывы и стрельба

12:15 26.05.2026
 
© Telegram Михаил РазвожаевВид на Севастополь
Вид на Севастополь
© Telegram Михаил Развожаев
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе во вторник военные проводят тренировки флота, до позднего вечера будут слышны громкие звуки. Об этом предупредил губернатор региона Михаил Развожаев.
"Ориентировочно до 22:00 в районе Северного и Южного молов, Стрелецкой, Камышовой, Карантинной, Инкерманской и Казачьей бухт, парка Победы, мыса Херсонес, Балаклавы, Ласпи, мыса Сарыч, мыса Лукулл, Качи флот будет проводить профилактические мероприятия по борьбе с ПДСС (подводными диверсионными силами и средствами - ред.)", - написал он.
Военные будут отрабатывать стрельбы из различных видов оружия, также запланировано гранатометание и реактивное бомбометание.
"Будут слышны неоднократные взрывы, поэтому предупреждаю заранее", - предупредил он.
Накануне в Севастополе также в течение всего дня флот проводил учения с громкими звуками взрывов и стрельбы.
В Крыму и Севастополе регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заблаговременно информируют об этом население. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
КрымНовости КрымаСевастопольНовости СевастополяУченияБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:20Стало известно имя нового бизнес-омбудсмена в России
14:10Митрополита Илариона отпустили на свободу
14:03Не оставит следа ни от кого: Володин пригрозил Киеву за удары по мирным людям
13:48Новости СВО: армия России продолжает освобождать территории и ликвидировать врага
13:40Свой голос для каждого народа: в Крыму обсудили роль национальных СМИ
13:31Грозовые ливни и ветер обрушатся на Кубань
13:20Два мирных жителя погибли в Херсонской области при атаках ВСУ
13:15Украинские БПЛА пытались атаковать пограничную инфраструктуру Белоруссии
13:08ПВО сбила три управляемые ракеты большой дальности SCALP
13:05Рейд в Севастополе открыли после двух часов простоя
12:59У Земли происходит радиационный шторм
12:50Два безэкипажных катера ВСУ уничтожены в Черном море
12:45В Крыму открылся крупный оптово-распределительный центр
12:38Два населенных пункта в Сумской области перешли под контроль России
12:24Инструктор по вождению выманил у девушек взятки за экзамены и потратил на себя
12:15В Севастополе громко - власти просят горожан не паниковать
11:54В Геленджике ввели ЧС из-за подтопления
11:46Форум "Многоголосье Крыма" может стать площадкой для укрепления согласия народов
11:43В Ялте за разбойное нападение задержана пара из Кубани
11:40Экстренное предупреждение: Крым накроют ливни и град
Лента новостейМолния