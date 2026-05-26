В Севастополе громко - власти просят горожан не паниковать
В Севастополе во вторник военные проводят тренировки флота, до позднего вечера будут слышны громкие звуки. Об этом предупредил губернатор региона Михаил... РИА Новости Крым, 26.05.2026
2026-05-26T12:15
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе во вторник военные проводят тренировки флота, до позднего вечера будут слышны громкие звуки. Об этом предупредил губернатор региона Михаил Развожаев.Военные будут отрабатывать стрельбы из различных видов оружия, также запланировано гранатометание и реактивное бомбометание.Накануне в Севастополе также в течение всего дня флот проводил учения с громкими звуками взрывов и стрельбы.В Крыму и Севастополе регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заблаговременно информируют об этом население. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
