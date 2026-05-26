В Севастополе "гастролер" украл деньги у шефа и угнал машину
В Севастополе правоохранители задержали приезжего рецидивиста за кражу денег у работодателя и угон автомобиля. Об этом сообщает региональное управление полиции. РИА Новости Крым, 26.05.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе правоохранители задержали приезжего рецидивиста за кражу денег у работодателя и угон автомобиля. Об этом сообщает региональное управление полиции.
23-летний молодой человек прибыл в город-герой из Феодосии и устроился ухаживать за лошадьми на конную базу. Там и стал проживать.
"Как-то вечером, будучи хорошо выпившим, он поссорился с 54-летним хозяином конюшни и решил уйти с работы, но не с пустыми руками. Забрав свои пожитки, работник прихватил с собой 30 тысяч рублей, которые вытащил из хозяйской куртки, лежавшей без присмотра на лавке", - рассказали в полиции.
Однако на этом он не остановился. При выходе из конной базы похититель увидел чужие "Жигули".
"Поскольку двери автомобиля были открыты, он запустил двигатель и уехал. Но длительной поездки не получилось – угонщик почти сразу же врезался в автомобиль бывшего работодателя, после чего, проехав еще несколько десятков метров, бросил ВАЗ и скрылся с украденными деньгами, которые потратил на алкоголь и продукты питания", - добавили в МВД.
Мужчину оперативно задержали. Возбуждены два уголовных дела. Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Фигурант заключен под стражу.
