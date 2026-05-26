Рейтинг@Mail.ru
В России предупредили о росте рисков войны между ядерными державами - РИА Новости Крым, 26.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260526/v-rossii-predupredili-o-roste-riskov-voyny-mezhdu-yadernymi-derzhavami-1156347914.html
В России предупредили о росте рисков войны между ядерными державами
В России предупредили о росте рисков войны между ядерными державами - РИА Новости Крым, 26.05.2026
В России предупредили о росте рисков войны между ядерными державами
Риски прямого военного столкновения между ядерными державами нарастают, такой конфликт потенциально будет иметь катастрофические последствия. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 26.05.2026
2026-05-26T17:07
2026-05-26T17:07
сергей рябков
россия
ядерное оружие
в мире
политика
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/15/1142017046_155:151:1167:720_1920x0_80_0_0_1e0e746ee80658e6f567a14cfc9db063.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ 26 мая – РИА Новости Крым. Риски прямого военного столкновения между ядерными державами нарастают, такой конфликт потенциально будет иметь катастрофические последствия. Об этом заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков на Международном форуме по безопасности.По его словам, в результате разрушительных действий Запада произошел и сохраняется глубокий разлад между пятью постоянными членами Совета Безопасности ООН, которые также являются ядерными державами.По словам замглавы МИД РФ, диалог в "ядерной пятерке" хоть и не был заморожен полностью, но ведется сугубо на рабочем уровне и затрагивает ограниченный набор тем."Он не способен дать результат в виде деэскалационных мер практического свойства без предварительных сдвигов в нынешней, крайне турбулентной и враждебной по отношению друг к другу, военно-политической ситуации", – констатировал дипломат.Говоря об урегулировании на Украине и переговорах с США, Рябков отметил, что Москва призывает Вашингтон осознать меру собственной ответственности в данном процессе.Замминистра также подчеркнул, что Россия не уходит от переговоров по Украине, а строго придерживается тех рамок, которые были согласованы президентами РФ и США на саммите в Анкоридже.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Европа "впала в реваншистский угар" и угрожает странам ОДКБ – ШойгуБункеры и мобильные лазареты: Германия потратит миллиарды на подготовку к войнеЗачем Европе нужна война с Россией – мнение
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/15/1142017046_257:134:1038:720_1920x0_80_0_0_656cb8a0dd5e966a4c8223a4a50222f7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей рябков, россия, ядерное оружие, в мире, политика
В России предупредили о росте рисков войны между ядерными державами

Риски прямого военного столкновения между ядерными державами нарастают – МИД России

17:07 26.05.2026
 
© РИА НовостиПуск ракет и вылет авиации: учения по управлению ядерными силами
Пуск ракет и вылет авиации: учения по управлению ядерными силами - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
© РИА Новости
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ 26 мая – РИА Новости Крым. Риски прямого военного столкновения между ядерными державами нарастают, такой конфликт потенциально будет иметь катастрофические последствия. Об этом заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков на Международном форуме по безопасности.
По его словам, в результате разрушительных действий Запада произошел и сохраняется глубокий разлад между пятью постоянными членами Совета Безопасности ООН, которые также являются ядерными державами.
"Это ведет к очевидному нарастанию стратегических рисков, чреватых прямыми военными столкновениями между указанными странами и соответственно потенциально катастрофическими последствиями. Нарастает опасность лобового столкновения НАТО с нашей страной, что означало бы прямой вооруженный конфликт ядерных держав", – цитирует Рябкова РИА Новости.
По словам замглавы МИД РФ, диалог в "ядерной пятерке" хоть и не был заморожен полностью, но ведется сугубо на рабочем уровне и затрагивает ограниченный набор тем.
"Он не способен дать результат в виде деэскалационных мер практического свойства без предварительных сдвигов в нынешней, крайне турбулентной и враждебной по отношению друг к другу, военно-политической ситуации", – констатировал дипломат.
Говоря об урегулировании на Украине и переговорах с США, Рябков отметил, что Москва призывает Вашингтон осознать меру собственной ответственности в данном процессе.
"Мы готовы свою часть пути пройти и воплотить в конкретных договоренностях и решениях рамки Анкориджа… Вопрос в том, готова ли американская администрация и далее играть роль, значимую в наполнении этих рамок конкретикой. Я думаю, что контакты на высоких уровнях прояснят данный сюжет. В любом случае, не от нас зависит то, как быстро пойдет реализация базовых договоренностей президентов. Слово за администрацией США", – указал он.
Замминистра также подчеркнул, что Россия не уходит от переговоров по Украине, а строго придерживается тех рамок, которые были согласованы президентами РФ и США на саммите в Анкоридже.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Европа "впала в реваншистский угар" и угрожает странам ОДКБ – Шойгу
Бункеры и мобильные лазареты: Германия потратит миллиарды на подготовку к войне
Зачем Европе нужна война с Россией – мнение
 
Сергей РябковРоссияЯдерное оружиеВ миреПолитика
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:40Семь основ дружбы: что обсудят Путин и Токаев на встрече в Астане
17:24"Глоток свежего воздуха": в новых регионах оценили помощь Крыма
17:07В России предупредили о росте рисков войны между ядерными державами
16:50Кто составляет кадровый резерв операторов БПЛА в Крыму
16:42В Севастополе автобус врезался в легковушку и опрокинулся
16:35Госдума запретила депортацию иностранцев-военных в рядах ВС РФ
16:22В Крым из Москвы запускают еще один двухэтажный скорый поезд
16:10В Севастополе последний звонок прозвенел для 7,5 тысяч выпускников
16:01Священники разных конфессий в зоне СВО помогают людям всех национальностей
15:52Шестеро детей с обрушившегося в Севастополе балкона остаются в больницах
15:41Аксаков ожидает снижения ключевой ставки Центробанка
15:32Землетрясение произошло у берегов Сочи
15:29В окопах все национальности русские – участники СВО о единстве народов
15:25В Крыму из-за надвигающегося шторма возможны перебои со светом
15:10В России есть наработки по вакцине от нового штамма Эболы - Мурашко
15:00Крым может стать примером добрососедства - мнение
14:52Авария оставила без света часть Судака
14:44Госдума одобрила арест имущества релокантов за преступления против России
14:20Стало известно имя нового бизнес-омбудсмена в России
14:10Митрополита Илариона отпустили на свободу
Лента новостейМолния