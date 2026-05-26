В России предупредили о росте рисков войны между ядерными державами
Риски прямого военного столкновения между ядерными державами нарастают, такой конфликт потенциально будет иметь катастрофические последствия. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 26.05.2026
Риски прямого военного столкновения между ядерными державами нарастают – МИД России
СИМФЕРОПОЛЬ 26 мая – РИА Новости Крым. Риски прямого военного столкновения между ядерными державами нарастают, такой конфликт потенциально будет иметь катастрофические последствия. Об этом заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков на Международном форуме по безопасности.
По его словам, в результате разрушительных действий Запада произошел и сохраняется глубокий разлад между пятью постоянными членами Совета Безопасности ООН, которые также являются ядерными державами.
"Это ведет к очевидному нарастанию стратегических рисков, чреватых прямыми военными столкновениями между указанными странами и соответственно потенциально катастрофическими последствиями. Нарастает опасность лобового столкновения НАТО с нашей страной, что означало бы прямой вооруженный конфликт ядерных держав", – цитирует Рябкова РИА Новости.
По словам замглавы МИД РФ, диалог в "ядерной пятерке" хоть и не был заморожен полностью, но ведется сугубо на рабочем уровне и затрагивает ограниченный набор тем.
"Он не способен дать результат в виде деэскалационных мер практического свойства без предварительных сдвигов в нынешней, крайне турбулентной и враждебной по отношению друг к другу, военно-политической ситуации", – констатировал дипломат.
Говоря об урегулировании на Украине и переговорах с США, Рябков отметил, что Москва призывает Вашингтон осознать меру собственной ответственности в данном процессе.
"Мы готовы свою часть пути пройти и воплотить в конкретных договоренностях и решениях рамки Анкориджа… Вопрос в том, готова ли американская администрация и далее играть роль, значимую в наполнении этих рамок конкретикой. Я думаю, что контакты на высоких уровнях прояснят данный сюжет. В любом случае, не от нас зависит то, как быстро пойдет реализация базовых договоренностей президентов. Слово за администрацией США", – указал он.
Замминистра также подчеркнул, что Россия не уходит от переговоров по Украине, а строго придерживается тех рамок, которые были согласованы президентами РФ и США на саммите в Анкоридже.
