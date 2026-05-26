В России предупредили о росте рисков войны между ядерными державами - РИА Новости Крым, 26.05.2026

Риски прямого военного столкновения между ядерными державами нарастают, такой конфликт потенциально будет иметь катастрофические последствия. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 26.05.2026

СИМФЕРОПОЛЬ 26 мая – РИА Новости Крым. Риски прямого военного столкновения между ядерными державами нарастают, такой конфликт потенциально будет иметь катастрофические последствия. Об этом заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков на Международном форуме по безопасности.По его словам, в результате разрушительных действий Запада произошел и сохраняется глубокий разлад между пятью постоянными членами Совета Безопасности ООН, которые также являются ядерными державами.По словам замглавы МИД РФ, диалог в "ядерной пятерке" хоть и не был заморожен полностью, но ведется сугубо на рабочем уровне и затрагивает ограниченный набор тем."Он не способен дать результат в виде деэскалационных мер практического свойства без предварительных сдвигов в нынешней, крайне турбулентной и враждебной по отношению друг к другу, военно-политической ситуации", – констатировал дипломат.Говоря об урегулировании на Украине и переговорах с США, Рябков отметил, что Москва призывает Вашингтон осознать меру собственной ответственности в данном процессе.Замминистра также подчеркнул, что Россия не уходит от переговоров по Украине, а строго придерживается тех рамок, которые были согласованы президентами РФ и США на саммите в Анкоридже.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Европа "впала в реваншистский угар" и угрожает странам ОДКБ – ШойгуБункеры и мобильные лазареты: Германия потратит миллиарды на подготовку к войнеЗачем Европе нужна война с Россией – мнение

