В Россию прибыла делегация из Японии - РИА Новости Крым, 26.05.2026
В Россию прибыла делегация из Японии
Представители министерства экономики, торговли и промышленности и МИД Японии находятся с визитом в России. Об этом заявил представитель японского министерства... РИА Новости Крым, 26.05.2026
В Россию прибыла делегация из Японии

В Россию с визитом прибыла делегация представителей минэкономики и МИД Японии

06:34 26.05.2026 (обновлено: 08:17 26.05.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости Крым. Представители министерства экономики, торговли и промышленности и МИД Японии находятся с визитом в России. Об этом заявил представитель японского министерства экономики.
"В настоящее время глава департамента торговой политики министерства экономики Масаеси Араи и заместитель главы департамента Европы Масаки Исикава находятся в командировке в России. Они проведут встречи на правительственном уровне", — цитирует РИА Новости политика.
По данным представителя министерства экономики Японии, визит продлится несколько дней.
"Встречи не будут носить отраслевого характера. Они будут посвящены защите активов японских компаний, находящихся в России", - уточнила представитель министерства.
Восьмого мая стало известно, что правительство Японии приняло решение направить в конце мая экономическую делегацию в Россию. Министерство экономики, торговли и промышленности страны 11 мая подтвердило планы визита, однако опровергло информацию СМИ о намерениях расширить сотрудничество с Москвой.
Генсек правительства Японии Минору Кихара назвал важным поддержание отношений с Россией как с соседней страной, но при этом исключил возможность встречи глав МИД. Он подтвердил, что Токио продолжит соблюдать санкции против Москвы из-за конфликта на Украине.
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что внешнеполитическое ведомство не предлагало Японии встреч для возобновления диалога и не получало таких предложений от Токио, особенно для обсуждения защиты активов компаний, работающих на территории страны.
