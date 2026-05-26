В России есть наработки по вакцине от нового штамма Эболы - Мурашко - РИА Новости Крым, 26.05.2026
В России есть наработки по вакцине от нового штамма Эболы - Мурашко
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая - РИА Новости Крым. В России есть наработки вакцины против нового штамма Эболы. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на Международном форуме по безопасности.

"У нас сегодня есть наработки, уже созданы, по новому штамму вакцины против Эболы", - цитирует Мурашко РИА Новости.

Он рассказал, что вопрос от диагностики до создания вакцинных препаратов в России занимает короткие промежутки времени.
Мурашко также отметил, что Россия - единственная страна, которая содержит в своем арсенале так называемые "вакцинные консервы", из которых можно произвести вакцинный препарат.
Число предполагаемых случаев заболевания лихорадкой Эбола превысило 900, сообщил ранее гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
Всемирная организация здравоохранения 17 мая объявила вспышку лихорадки Эбола штамма Bundibugyo в ДР Конго и Уганде чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения международного значения.
Академик Российской академии наук, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко ранее выразил уверенность, что вынос вируса Эболы за пределы африканского континента возможен, но речь о пандемии не идет.
Вирус Эбола передается от диких животных и распространяется среди людей. Первые симптомы — лихорадка, мышечные спазмы, головная боль и боль в горле. За ними следуют нарушения функций почек и печени, а в некоторых случаях начинаются внутренние и внешние кровотечения.
