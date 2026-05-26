https://crimea.ria.ru/20260526/v-rossii-est-narabotki-po-vaktsine-ot-novogo-shtamma-eboly---murashko-1156342372.html
В России есть наработки по вакцине от нового штамма Эболы - Мурашко
В России есть наработки по вакцине от нового штамма Эболы - Мурашко - РИА Новости Крым, 26.05.2026
В России есть наработки по вакцине от нового штамма Эболы - Мурашко
В России есть наработки вакцины против нового штамма Эболы. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на Международном форуме по безопасности. РИА Новости Крым, 26.05.2026
2026-05-26T15:10
2026-05-26T15:10
2026-05-26T15:10
михаил мурашко
эбола
вакцина
минздрав рф
россия
вирусы
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/1a/1156342469_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9aea10a34fcb69a4b31ea70fe9a46555.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая - РИА Новости Крым. В России есть наработки вакцины против нового штамма Эболы. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на Международном форуме по безопасности.Он рассказал, что вопрос от диагностики до создания вакцинных препаратов в России занимает короткие промежутки времени.Мурашко также отметил, что Россия - единственная страна, которая содержит в своем арсенале так называемые "вакцинные консервы", из которых можно произвести вакцинный препарат. Число предполагаемых случаев заболевания лихорадкой Эбола превысило 900, сообщил ранее гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.Всемирная организация здравоохранения 17 мая объявила вспышку лихорадки Эбола штамма Bundibugyo в ДР Конго и Уганде чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения международного значения.Академик Российской академии наук, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко ранее выразил уверенность, что вынос вируса Эболы за пределы африканского континента возможен, но речь о пандемии не идет.Вирус Эбола передается от диких животных и распространяется среди людей. Первые симптомы — лихорадка, мышечные спазмы, головная боль и боль в горле. За ними следуют нарушения функций почек и печени, а в некоторых случаях начинаются внутренние и внешние кровотечения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/1a/1156342469_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b58baa4e7b75b174f473966747766a27.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил мурашко, эбола, вакцина, минздрав рф, россия, вирусы
В России есть наработки по вакцине от нового штамма Эболы - Мурашко
В России уже есть наработки по вакцине от нового штамма Эболы - Мурашко
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая - РИА Новости Крым. В России есть наработки вакцины против нового штамма Эболы. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на Международном форуме по безопасности.
"У нас сегодня есть наработки, уже созданы, по новому штамму вакцины против Эболы", - цитирует Мурашко РИА Новости.
Он рассказал, что вопрос от диагностики до создания вакцинных препаратов в России занимает короткие промежутки времени.
Мурашко также отметил, что Россия - единственная страна, которая содержит в своем арсенале так называемые "вакцинные консервы", из которых можно произвести вакцинный препарат.
Число предполагаемых случаев заболевания лихорадкой Эбола превысило 900, сообщил ранее гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
Всемирная организация здравоохранения 17 мая объявила вспышку лихорадки Эбола штамма Bundibugyo в ДР Конго и Уганде чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения международного значения.
Академик Российской академии наук, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко ранее выразил уверенность
, что вынос вируса Эболы за пределы африканского континента возможен, но речь о пандемии не идет.
Вирус Эбола передается от диких животных и распространяется среди людей. Первые симптомы — лихорадка, мышечные спазмы, головная боль и боль в горле. За ними следуют нарушения функций почек и печени, а в некоторых случаях начинаются внутренние и внешние кровотечения.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.