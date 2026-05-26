В России абитуриентам доступно около 1,5 млн бюджетных мест

В новом учебном году абитуриентам доступно около 1,5 млн бюджетных мест, это вузы и учреждения среднего профессионального образования. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 26.05.2026

2026-05-26T09:55

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости Крым. В новом учебном году абитуриентам доступно около 1,5 млн бюджетных мест, это вузы и учреждения среднего профессионального образования. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на совещании по готовности к приемной кампании 2026/27 учебного года.Отмечается, что приемная кампания в вузах и организациях среднего профессионального образования продлится с 20 июня по 15 августа. В колледжах и техникумах при наличии мест продолжится до 25 ноября.Вместе с тем глава Минобрнауки Валерий Фальков отметил, что из года в год возрастает популярность суперсервиса "Поступление в вуз онлайн".Количество мест для целевого приема в высшем образовании – свыше 83 тысяч. Больше всего – по направлениям в области медицины, инженерного дела, педагогики, сельского хозяйства, добавили в пресс-службе.Ранее сообщалось, что ведущие российские университеты скорректировали правила приема абитуриентов, изменения затронули регламент вступительных испытаний, процедуру подачи документов и механизм целевого набора.

