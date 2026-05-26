В России абитуриентам доступно около 1,5 млн бюджетных мест - РИА Новости Крым, 26.05.2026
В России абитуриентам доступно около 1,5 млн бюджетных мест
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости Крым. В новом учебном году абитуриентам доступно около 1,5 млн бюджетных мест, это вузы и учреждения среднего профессионального образования. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на совещании по готовности к приемной кампании 2026/27 учебного года.

"В новом учебном году абитуриентам доступно порядка 880 тыс. бюджетных мест на программах СПО и свыше 620 тыс. – в высшем образовании. Наибольшее количество – по инженерным и техническим специальностям. Мы стремимся, чтобы ребята выбирали востребованные на рынке труда специальности и в будущем успешно трудоустраивались", – сказал он.

Отмечается, что приемная кампания в вузах и организациях среднего профессионального образования продлится с 20 июня по 15 августа. В колледжах и техникумах при наличии мест продолжится до 25 ноября.
Вместе с тем глава Минобрнауки Валерий Фальков отметил, что из года в год возрастает популярность суперсервиса "Поступление в вуз онлайн".
"В этом году к его работе подключились 1824 университета вместе с филиалами, это на 100 больше, чем годом ранее", – приводит слова Валерия Фалькова пресс-служба.
Количество мест для целевого приема в высшем образовании – свыше 83 тысяч. Больше всего – по направлениям в области медицины, инженерного дела, педагогики, сельского хозяйства, добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что ведущие российские университеты скорректировали правила приема абитуриентов, изменения затронули регламент вступительных испытаний, процедуру подачи документов и механизм целевого набора.
