https://crimea.ria.ru/20260526/v-rossii-abiturientam-dostupno-okolo-15-mln-byudzhetnykh-mest-1156326711.html
В России абитуриентам доступно около 1,5 млн бюджетных мест
В России абитуриентам доступно около 1,5 млн бюджетных мест - РИА Новости Крым, 26.05.2026
В России абитуриентам доступно около 1,5 млн бюджетных мест
В новом учебном году абитуриентам доступно около 1,5 млн бюджетных мест, это вузы и учреждения среднего профессионального образования. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 26.05.2026
2026-05-26T09:55
2026-05-26T09:55
2026-05-26T09:55
россия
образование в россии
высшее образование
среднее профессиональное образование в крыму
дмитрий чернышенко
валерий фальков
приемная кампания
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/11/1149513207_0:95:2853:1700_1920x0_80_0_0_3683161447c7afe4acd55bd2d4e653c7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости Крым. В новом учебном году абитуриентам доступно около 1,5 млн бюджетных мест, это вузы и учреждения среднего профессионального образования. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на совещании по готовности к приемной кампании 2026/27 учебного года.Отмечается, что приемная кампания в вузах и организациях среднего профессионального образования продлится с 20 июня по 15 августа. В колледжах и техникумах при наличии мест продолжится до 25 ноября.Вместе с тем глава Минобрнауки Валерий Фальков отметил, что из года в год возрастает популярность суперсервиса "Поступление в вуз онлайн".Количество мест для целевого приема в высшем образовании – свыше 83 тысяч. Больше всего – по направлениям в области медицины, инженерного дела, педагогики, сельского хозяйства, добавили в пресс-службе.Ранее сообщалось, что ведущие российские университеты скорректировали правила приема абитуриентов, изменения затронули регламент вступительных испытаний, процедуру подачи документов и механизм целевого набора.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Супруги погибших участников СВО смогут бесплатно поступить в вуз - законРабота вместо учебы: в Крыму трудоустроят выпускников без аттестатаКем быть: какие профессии в будущем будут востребованы в Крыму
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/11/1149513207_62:0:2793:2048_1920x0_80_0_0_e6ec1dab2c9e08cae66cbe9ddc2fab9b.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, образование в россии, высшее образование, среднее профессиональное образование в крыму, дмитрий чернышенко, валерий фальков, приемная кампания
В России абитуриентам доступно около 1,5 млн бюджетных мест
В 2026 году абитуриентам в России доступно порядка 1,5 млн бюджетных мест - Чернышенко
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости Крым. В новом учебном году абитуриентам доступно около 1,5 млн бюджетных мест, это вузы и учреждения среднего профессионального образования. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на совещании по готовности к приемной кампании 2026/27 учебного года.
"В новом учебном году абитуриентам доступно порядка 880 тыс. бюджетных мест на программах СПО и свыше 620 тыс. – в высшем образовании. Наибольшее количество – по инженерным и техническим специальностям. Мы стремимся, чтобы ребята выбирали востребованные на рынке труда специальности и в будущем успешно трудоустраивались", – сказал он.
Отмечается, что приемная кампания в вузах и организациях среднего профессионального образования продлится с 20 июня по 15 августа. В колледжах и техникумах при наличии мест продолжится до 25 ноября.
Вместе с тем глава Минобрнауки Валерий Фальков отметил, что из года в год возрастает популярность суперсервиса "Поступление в вуз онлайн".
"В этом году к его работе подключились 1824 университета вместе с филиалами, это на 100 больше, чем годом ранее", – приводит слова Валерия Фалькова пресс-служба.
Количество мест для целевого приема в высшем образовании – свыше 83 тысяч. Больше всего – по направлениям в области медицины, инженерного дела, педагогики, сельского хозяйства, добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что ведущие российские университеты скорректировали
правила приема абитуриентов, изменения затронули регламент вступительных испытаний, процедуру подачи документов и механизм целевого набора.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: