В постоянной готовности: как работает детская клиническая больница в Симферополе
2026-05-26T08:24
анатолий олейник
республиканская детская клиническая больница (рдкб)
крым
Врачи-травматологи и специалисты других отделений Республиканской детской клинической больницы (РДКБ) в Симферополе круглосуточно оказывают всю необходимую помощь маленьким пациентам не только из Крыма, но и из новых российских регионов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказал главный врач РДКБ, заведующий кафедры детской хирургии Анатолий Олейник.
"Учреждение находится все время в состоянии боевой готовности из серии "24 на 7". У нас дежурит соответствующая служба, три травматолога. И все, что необходимо, делается", – отметил гость эфира.
По словам Анатолия Олейника, больница получила часть современного оборудования согласно нацпроектам "Семья" и "Продолжительная активная жизнь".
"Это оборудование в основном направлено на обеспечение отделений реанимации, палат неотложной терапии. Большая часть оборудования идет именно на отделение реанимации старшего возраста и реанимации новорожденных. Также оснащается реанимационное отделение в нашем инфекционном блоке", – пояснил он.
По мере наступления летнего периода в больнице увеличивается и количество оперативных вмешательств, добавил Анатолий Олейник.
"Делаем все на самом современном уровне, любые операции, связанные с проблемами травматологии и ортопедии, те, которые соответствуют нашему уровню оказания помощи. Большое количество эндоскопических операций у нас делается. И по детской хирургии, и по урологии, и по челюстно-лицевой хирургии. То есть все сферы оперативной деятельности у нас активно развиваются", – поделился он.
Развитие медучреждения, по мнению главврача, происходит постоянно – на современном оборудовании работают высококвалифицированные обученные специалисты, внедряются и расширяются современные технологии, осуществляют сложные операции, требующие серьезного ухода и внимания пациентам, постоянно идет обмен опытом больницы со всеми крупными медицинскими организациями страны, врачи РДКБ участвуют во многих конференциях, проводятся дни специалистов для повышения квалификации сотрудников.
"Мы выполняем всю необходимую помощь для детей Республики Крым и освобожденных территорий Запорожской и Херсонской областей в том объеме, который необходим", – подытожил Анатолий Олейник.
