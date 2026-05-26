В постоянной готовности: как работает детская клиническая больница в Симферополе

2026-05-26T08:24

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости Крым. Врачи-травматологи и специалисты других отделений Республиканской детской клинической больницы (РДКБ) в Симферополе круглосуточно оказывают всю необходимую помощь маленьким пациентам не только из Крыма, но и из новых российских регионов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал главный врач РДКБ, заведующий кафедры детской хирургии Анатолий Олейник.По словам Анатолия Олейника, больница получила часть современного оборудования согласно нацпроектам "Семья" и "Продолжительная активная жизнь"."Это оборудование в основном направлено на обеспечение отделений реанимации, палат неотложной терапии. Большая часть оборудования идет именно на отделение реанимации старшего возраста и реанимации новорожденных. Также оснащается реанимационное отделение в нашем инфекционном блоке", – пояснил он.По мере наступления летнего периода в больнице увеличивается и количество оперативных вмешательств, добавил Анатолий Олейник."Делаем все на самом современном уровне, любые операции, связанные с проблемами травматологии и ортопедии, те, которые соответствуют нашему уровню оказания помощи. Большое количество эндоскопических операций у нас делается. И по детской хирургии, и по урологии, и по челюстно-лицевой хирургии. То есть все сферы оперативной деятельности у нас активно развиваются", – поделился он.Развитие медучреждения, по мнению главврача, происходит постоянно – на современном оборудовании работают высококвалифицированные обученные специалисты, внедряются и расширяются современные технологии, осуществляют сложные операции, требующие серьезного ухода и внимания пациентам, постоянно идет обмен опытом больницы со всеми крупными медицинскими организациями страны, врачи РДКБ участвуют во многих конференциях, проводятся дни специалистов для повышения квалификации сотрудников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Республиканская детская больница Крыма получит новейшее медоборудованиеСколько детей с исторических территорий лечатся в КрымуБольницы Крыма в 2026 году получат широкий спектр медоборудования

