В окопах все национальности русские – участники СВО о единстве народов
В окопах СВО нет деления бойцов по национальностям. Об этом в ходе форуме "Многоголосье Крыма", который проходит во вторник в Симферополе на площадке... РИА Новости Крым, 26.05.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости Крым. В окопах СВО нет деления бойцов по национальностям. Об этом в ходе форуме "Многоголосье Крыма", который проходит во вторник в Симферополе на площадке пресс-центра РИА Новости Крым, рассказывали его спикеры – военный корреспондент, директор филиала всероссийской государственной телерадиокомпании "Таврида" Михаил Адроник и ветеран СВО, депутат городского совета Симферополя Алексей Мересиди.В свою очередь директор филиала Всероссийской государственной телекомпании "Таврида" Михаил Андроник подчеркнул, что даже те народы, между которыми в истории были те или иные конфликты, не спорили друг с другом.Алексей Мересиди, который в зоне СВО назывался псевдонимом "Караим", отметил, что в минуты затишья бойцы интересовались, а кто такие караимы, спрашивали о культуре народа, его обрядах и традициях, а также рассказывали о своих народах, других языках и традициях.Участник СВО отметил, что со своими сослуживцами они до сих пор не теряют контакта и поздравляют друг друга с национальными и религиозными праздниками. Он также обратился к ним прямо с площадки форума:
Бойцы заверили об отсутствии межнациональных конфликтов в зоне СВО
15:29 26.05.2026 (обновлено: 16:25 26.05.2026) СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости Крым.
В окопах СВО нет деления бойцов по национальностям. Об этом в ходе форуме "Многоголосье Крыма"
, который проходит во вторник в Симферополе на площадке пресс-центра РИА Новости Крым
, рассказывали его спикеры – военный корреспондент, директор филиала всероссийской государственной телерадиокомпании "Таврида" Михаил Адроник и ветеран СВО, депутат городского совета Симферополя Алексей Мересиди.
"В 90% мы даже не знали, как кого зовут. Мы обращались друг к другу "брат" или при помощи позывных. И там действительно нет национальностей - там мы все русские, все отстаивают интересы своей родины, защищают своих родных, близких", - сказал Алексей Мересиди.
В свою очередь директор филиала Всероссийской государственной телекомпании "Таврида" Михаил Андроник подчеркнул, что даже те народы, между которыми в истории были те или иные конфликты, не спорили друг с другом.
"Происходит сплочение перед лицом общего врага. Надо как-то так сделать, чтобы такое сплочение было и в гражданской жизни, чтобы мы не позволяли внешним факторам воздействовать на национальные моменты", - выразил военный журналист свое желание.
Алексей Мересиди, который в зоне СВО назывался псевдонимом "Караим", отметил, что в минуты затишья бойцы интересовались, а кто такие караимы, спрашивали о культуре народа, его обрядах и традициях, а также рассказывали о своих народах, других языках и традициях.
"Когда ты узнаешь элементы языка, культуры, ты только становишься ближе к своему брату, к своему сослуживцу. Дружба и уважение только крепнут", - уверен Мересиди.
Участник СВО отметил, что со своими сослуживцами они до сих пор не теряют контакта и поздравляют друг друга с национальными и религиозными праздниками. Он также обратился к ним прямо с площадки форума:
"Братья, всем привет! Я вас помню, люблю, горжусь, что с вами служил! Победа будет за нами! Ваш Караим"
