В окопах все национальности русские – участники СВО о единстве народов

В окопах СВО нет деления бойцов по национальностям. Об этом в ходе форуме "Многоголосье Крыма", который проходит во вторник в Симферополе на площадке... РИА Новости Крым, 26.05.2026

2026-05-26T15:29

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости Крым. В окопах СВО нет деления бойцов по национальностям. Об этом в ходе форуме "Многоголосье Крыма", который проходит во вторник в Симферополе на площадке пресс-центра РИА Новости Крым, рассказывали его спикеры – военный корреспондент, директор филиала всероссийской государственной телерадиокомпании "Таврида" Михаил Адроник и ветеран СВО, депутат городского совета Симферополя Алексей Мересиди.В свою очередь директор филиала Всероссийской государственной телекомпании "Таврида" Михаил Андроник подчеркнул, что даже те народы, между которыми в истории были те или иные конфликты, не спорили друг с другом.Алексей Мересиди, который в зоне СВО назывался псевдонимом "Караим", отметил, что в минуты затишья бойцы интересовались, а кто такие караимы, спрашивали о культуре народа, его обрядах и традициях, а также рассказывали о своих народах, других языках и традициях.Участник СВО отметил, что со своими сослуживцами они до сих пор не теряют контакта и поздравляют друг друга с национальными и религиозными праздниками. Он также обратился к ним прямо с площадки форума:Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму назвали главную национальную идею РоссииЕдинство народов является главной скрепой России - МурадовСвой голос для каждого народа: в Крыму обсудили роль национальных СМИ

