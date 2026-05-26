В Крыму зарегистрировано рекордное число субъектов малого и среднего бизнеса

В Крыму зарегистрировано рекордное число субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), а также самозанятых граждан – свыше 280 тысяч.

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. В Крыму зарегистрировано рекордное число субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), а также самозанятых граждан – свыше 280 тысяч. Такие цифры в День российского предпринимательства привел глава республики Сергей Аксенов.В прошлом году объем господдержки бизнеса в виде займов, гарантий, лизинга и других мер составил более 6,2 млрд рублей, уточнил Аксенов.По словам главы региона, малый и средний бизнес является одной из основ экономики Крыма, он формирует более трети валового регионального продукта. Кроме того, предпринимательская деятельность лучшим образом сказывается на качестве жизни населения полуострова: появляются новые рабочие места, пополняется бюджет, реализуются социальные программы.Ранее зампредседателя правительства РФ Александр Новак на совещании главы кабмина Михаила Мишустина с вице-премьерами сообщил, что сектор малого и среднего предпринимательства (МСП) в России активно растет, несмотря на внешние ограничения и непростую конъюнктуру, на данный момент число занятых в этой сфере превысило 19 миллионов человек.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сельский туризм Крыма - в пятерке лидеров по РоссииСевастополь получил почти 60 млрд налогов от работы СЭЗ за 10 летПредприниматели Крыма заплатят более 1,3 млн за отсутствие онлайн-касс

