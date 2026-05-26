В Крыму зарегистрировано рекордное число субъектов малого и среднего бизнеса
В Крыму зарегистрировано рекордное число субъектов малого и среднего бизнеса
2026-05-26T09:32
В Крыму зарегистрировано рекордное число субъектов малого и среднего бизнеса

09:32 26.05.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. В Крыму зарегистрировано рекордное число субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), а также самозанятых граждан – свыше 280 тысяч. Такие цифры в День российского предпринимательства привел глава республики Сергей Аксенов.
"Сегодня в нашем регионе зарегистрировано рекордное число субъектов МСП и самозанятых граждан – свыше 280 тысяч. За 12 лет этот показатель вырос более чем в три раза", - написал он в своем канале на платформе МАКС.
В прошлом году объем господдержки бизнеса в виде займов, гарантий, лизинга и других мер составил более 6,2 млрд рублей, уточнил Аксенов.
По словам главы региона, малый и средний бизнес является одной из основ экономики Крыма, он формирует более трети валового регионального продукта. Кроме того, предпринимательская деятельность лучшим образом сказывается на качестве жизни населения полуострова: появляются новые рабочие места, пополняется бюджет, реализуются социальные программы.
"Очень важно, что крымский бизнес в этот непростой для нашей Родины период проявляет активную гражданскую позицию. Предприниматели помогают фронту, нашим воинам и членам их семей, поддерживают патриотические инициативы. Это достойный вклад в общую Победу", - добавил Аксенов.
Ранее зампредседателя правительства РФ Александр Новак на совещании главы кабмина Михаила Мишустина с вице-премьерами сообщил, что сектор малого и среднего предпринимательства (МСП) в России активно растет, несмотря на внешние ограничения и непростую конъюнктуру, на данный момент число занятых в этой сфере превысило 19 миллионов человек.
