В Крыму открылся крупный оптово-распределительный центр - РИА Новости Крым, 26.05.2026

В Крыму открылся новый оптово-распределительный центр площадью 58,9 тысяч квадратных метров. Об этом сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов. РИА Новости Крым, 26.05.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости Крым. В Крыму открылся новый оптово-распределительный центр площадью 58,9 тысяч квадратных метров. Об этом сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.Он рассказал, что масштабный логистический объект построен за счет субсидии, предоставленной в рамках исполнения поручений президента России Владимира Путина.Открытие центра позволит создать тысячи новых рабочих мест, повысит уровень продовольственной безопасности в республике, сформирует современные условия хранения продукции, подчеркнул глава крымского парламента."Словом, это фантастический проект мирового уровня", - заключил Константинов.Как отметил присутствовавший на открытии глава Крыма Сергей Аксенов, работа объекта будет способствовать не только оптимизации процессов приемки, хранения и обработки заказов, но и существенному сокращению издержек, повышению скорости доставки товаров в магазины.В Крыму сохраняется большая проблема с сохранением выращенных на предприятиях республики овощей в межсезонье, решить которую в большой степени позволит строительство еще двух крупных оптово-логистических центров – на востоке и юго-востоке полуострова, сообщал ранее министр промышленности и торговли республики Анушаван Агаджанян.

