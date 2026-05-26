В Крыму открылся крупный оптово-распределительный центр
В Крыму открылся новый оптово-распределительный центр площадью 58,9 тысяч квадратных метров. Об этом сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.
В Крыму открылся оптово-распределительный центр площадью почти 59 тысяч кв. метров
12:45 26.05.2026 (обновлено: 12:52 26.05.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости Крым. В Крыму открылся новый оптово-распределительный центр площадью 58,9 тысяч квадратных метров. Об этом сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.
"Площадь центра составляет 58,9 м², что позволяет создать более 51 тысячи паллетомест. В здании внедрены роботизированные системы, искусственный интеллект, развитая складская и транспортная инфраструктура", - написал Константинов в своем канале в МАКС.
Он рассказал, что масштабный логистический объект построен за счет субсидии, предоставленной в рамках исполнения поручений президента России Владимира Путина.
Открытие центра позволит создать тысячи новых рабочих мест, повысит уровень продовольственной безопасности в республике, сформирует современные условия хранения продукции, подчеркнул глава крымского парламента.
"Словом, это фантастический проект мирового уровня", - заключил Константинов.
Как отметил присутствовавший на открытии глава Крыма Сергей Аксенов, работа объекта будет способствовать не только оптимизации процессов приемки, хранения и обработки заказов, но и существенному сокращению издержек, повышению скорости доставки товаров в магазины.
"Уверен, что он станет одним из ключевых звеньев логистической системы Крыма, будет способствовать повышению качества жизни людей и укреплению продовольственной безопасности нашего региона", - говорится в сообщении Аксенова в МАКС.
В Крыму сохраняется большая проблема с сохранением выращенных на предприятиях республики овощей в межсезонье, решить которую в большой степени позволит строительство еще двух крупных оптово-логистических центров – на востоке и юго-востоке полуострова
, сообщал ранее министр промышленности и торговли республики Анушаван Агаджанян.
